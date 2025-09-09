Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vietjet của tỷ phú Phương Thảo hoàn thành tăng vốn lên 5.916 tỷ đồng, mở rộng thêm mảng sửa chữa bảo dưỡng máy bay

09-09-2025 - 20:30 PM | Doanh nghiệp

Vào ngày 19/8, Vietjet đã chính thức khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Long Thành, gồm hangar số 3 và 4, có khả năng bảo dưỡng cùng lúc 10 tàu bay theo tiêu chuẩn quốc tế.

CTCP Hàng không Vietjet (HoSE: VJC) vừa có thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, với nội dung chính là tăng vốn và thêm một số ngành hoạt động.

Vốn điều lệ của hãng hàng không này được nâng lên 5.916 tỷ đồng. ﻿Đây là kết quả của việc Vietjet chào bán 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư trong nước theo một kế hoạch được công bố từ tháng 2 năm nay.

Từ tháng 6, ﻿CTCP Aviation đã báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Vietjet. Khi đó, Aviation thông báo đã hoàn tất mua 25 triệu cổ phiếu VJC, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 35 triệu cổ phiếu, chiếm 5,92% vốn tại VJC. Giao dịch được hoàn tất vào ngày 12/6.

Cũng trong thay đổi lần này, Vietjet có bổ sung thêm nhiều ngành nghề kinh doanh. Trước thay đổi, Vietjet đăng ký 59 ngành nghề, nổi bật là 5110 – Vận tải hành khách hàng không, 5120 – Vận tải hàng hóa hàng không...

﻿Sau cập nhật, Vietjet hoạt động ở 64 ngành. Các hoạt động được bổ sung là đều có liên quan đến hoạt động sửa chữa bảo dưỡng máy bay.

3312﻿— Sửa chữa máy móc, thiết bị : Sửa chữa, lắp ráp động cơ máy bay — bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu động cơ và phụ tùng, sửa chữa các thiết bị trên máy bay và các thiết bị chuyên dùng hàng không.

3313﻿ — Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học : sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị động cơ máy bay.

3315﻿— Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy...) : Sửa chữa và bảo dưỡng máy bay; sửa chữa, đại tu, bảo dưỡng các động cơ máy bay.

5223﻿ — Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không : Cung ứng các dịch vụ kỹ thuật máy bay, dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất (và một số loại trừ).

7410﻿ — Hoạt động thiết kế chuyên dụng : Tham gia thiết kế, chế tạo, sửa chữa, cải tiến các thiết bị trên máy bay, các thiết bị chuyên dùng hàng không.

Vietjet đã khai thác 79.000 chuyến bay, vận chuyển 14,4 triệu hành khách, đóng góp hơn 4.528 tỷ đồng thuế, phí cho ngân sách Nhà nước. Các chỉ số tài chính lành mạnh, thanh khoản tốt, tài sản hợp nhất vượt 112.000 tỷ đồng.

Doanh thu vận tải hàng không đạt 35.601 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 1.600 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Doanh thu hợp nhất 35.837 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 1.651 tỷ đồng, tăng tới 65%.

Ngoài ra, Vietjet chính thức khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Long Thành, gồm hangar số 3 và 4, có khả năng bảo dưỡng cùng lúc 10 tàu bay theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là dự án trọng điểm trong chuỗi 80 công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Trí Đức

