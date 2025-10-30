Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vietjet đặt mua 100 tàu bay Airbus A321neo

30-10-2025 - 22:41 PM | Thị trường chứng khoán

Ngày 30/10, lễ ký kết hợp đồng của Vietjet đặt mua 100 tàu bay A321neo diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Vương quốc Anh.

Vietjet đặt mua 100 tàu bay Airbus A321neo- Ảnh 1.

Sau lễ ký trang trọng tại Bộ Ngoại giao Anh, Vietjet và Airbus đã chính thức trao hợp đồng 100 tàu bay A321neo trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Việt Nam và ông Matt Western, Đặc phái viên Thủ tướng Anh, tại Hội nghị Kinh tế Cấp cao Việt Nam - Anh.

Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ: "Đây không chỉ là hợp đồng thương mại, mà còn là biểu tượng của niềm tin, khát vọng và tầm nhìn chung vì phát triển bền vững và kết nối toàn cầu".

Ông Christian Scherer, Tổng Giám đốc Airbus Commercial, cho biết: "Chúng tôi tự hào đồng hành cùng Vietjet – biểu tượng cho sức sống và tầm vóc mới của Việt Nam".

Vietjet đặt mua 100 tàu bay Airbus A321neo- Ảnh 2.

Tổng Giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương (giữa, phải) và Tổng Giám đốc Airbus Commercial Christian Scherer ký kết hợp đồng đặt mua 100 tàu bay A321neo tại Bộ ngoại giao Anh với sự chứng kiến của Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew (thứ 2, trái), Đặc phái viên Thủ tướng Anh Matt Western (thứ 2, phải)

Vietjet đặt mua 100 tàu bay Airbus A321neo- Ảnh 3.

Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo trao quà lưu niệm cho Đặc phái viên Thủ tướng Anh Matt Western

Đơn hàng sẽ tạo hàng trăm nghìn việc làm tại Anh và châu Âu, đồng thời giúp Vietjet hiện đại hóa đội bay, giảm phát thải, và mở rộng mạng bay quốc tế, hướng tới mục tiêu Net Zero toàn cầu.

Theo Nguyễn Đức

Báo Chính Phủ

