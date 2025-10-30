Vietjet đặt mua 100 tàu bay Airbus A321neo
Ngày 30/10, lễ ký kết hợp đồng của Vietjet đặt mua 100 tàu bay A321neo diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Vương quốc Anh.
Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ: "Đây không chỉ là hợp đồng thương mại, mà còn là biểu tượng của niềm tin, khát vọng và tầm nhìn chung vì phát triển bền vững và kết nối toàn cầu".
Ông Christian Scherer, Tổng Giám đốc Airbus Commercial, cho biết: "Chúng tôi tự hào đồng hành cùng Vietjet – biểu tượng cho sức sống và tầm vóc mới của Việt Nam".
Đơn hàng sẽ tạo hàng trăm nghìn việc làm tại Anh và châu Âu, đồng thời giúp Vietjet hiện đại hóa đội bay, giảm phát thải, và mở rộng mạng bay quốc tế, hướng tới mục tiêu Net Zero toàn cầu.
Sau lễ ký trang trọng tại Bộ Ngoại giao Anh, Vietjet và Airbus đã chính thức trao hợp đồng 100 tàu bay A321neo trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Việt Nam và ông Matt Western, Đặc phái viên Thủ tướng Anh, tại Hội nghị Kinh tế Cấp cao Việt Nam - Anh.
Báo Chính Phủ