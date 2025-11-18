Vietjet tự phục vụ mặt đất: Tỷ lệ đúng giờ tại Tân Sơn Nhất tăng mạnh, tạo đà cho mùa cao điểm cuối năm

Tại sân bay có lưu lượng khách lớn nhất cả nước – Tân Sơn Nhất, hành khách có thể thấy hình ảnh các trang thiết bị hiện đại rực rỡ sắc đỏ - vàng Vietjet tại khắp sân đỗ, bất kể nắng mưa, phục vụ các chuyến bay.

Các "chiến binh mặt đất" Vietjet đã sẵn sàng cho công tác phục vụ mặt đất giai đoạn cao điểm cuối năm

Từ cuối tháng 4/2025, Trung tâm Khai thác Dịch vụ Mặt đất Vietjet (VJGS) đã tiếp nhận công tác phục vụ mặt đất tại sân bay Tân Sơn Nhất, từ làm thủ tục, các dịch vụ vận chuyển hành khách, hành lý trong sân bay cũng như các dịch vụ khác trong sân bay… một bước tiến tiếp theo trong hành trình hoàn thiện chuỗi dịch vụ hàng không.

Với kinh nghiệm triển khai công tác phục vụ mặt đất tại sân bay Nội Bài, Hà Nội từ năm 2020 với chứng nhận tiêu chuẩn an toàn chất lượng trong lĩnh vực khai thác mặt đất của IATA (ISAGO) từ năm 2024, hơn 1.000 nhân sự đã được Vietjet chuẩn bị để phục vụ công tác chuyển giao hoạt động tại Tân Sơn Nhất, bên cạnh đầu tư đồng bộ hệ thống các trang thiết bị mặt đất đảm bảo phục vụ thông suốt cho các chuyến bay. Đến nay, Vietjet đã tự phục vụ cho tất cả các chuyến bay nội địa và quốc tế đến và đi từ sân bay Tân Sơn Nhất, giúp nâng cao chỉ số đúng giờ.

Các quy trình vận hành khai thác, phối hợp giữa các bộ phận liên quan tại sân bay, phân luồng cất, hạ cánh, phân luồng hành lý… cũng đã được hãng hàng không rà soát, cập nhật để phù hợp với lưu lượng hành khách tăng mạnh, đảm bảo an toàn cho các chuyến bay, hành khách.

Phó Tổng giám đốc Thường trực Vietjet, Chủ tịch VJGS Tô Việt Thắng cho biết: "Việc thực hiện toàn bộ các hoạt động phục vụ mặt đất, dịch vụ tại sân bay cho phép Vietjet chủ động về chất lượng, hiệu quả của toàn bộ sản phẩm, dịch vụ. Mỗi chuyến bay, từ lúc khách đến sân bay đến khi cất cánh, đều được tối ưu để mang lại trải nghiệm liền mạch, xuyên suốt. Đây là nền tảng giúp Vietjet khẳng định chất lượng dịch vụ hàng đầu, ngay cả trong giai đoạn cao điểm với lưu lượng khai thác lớn, tiếp tục kế hoạch phát triển mạnh mẽ, trong giai đoạn tăng trưởng kinh tế cao của Việt Nam."

"Tôi bay Vietjet thường xuyên và đặc biệt ấn tượng với hình ảnh trang thiết bị của Vietjet đang vận hành tại sân bay Tân Sơn Nhất, một hình ảnh đặc biệt ấn tượng và mang tới diện mạo mới cho sân bay này. Nhân viên hỗ trợ tận tình, hành lý ra cũng nhanh hơn, khiến chuyến đi mùa cuối năm đông đúc này trở nên vui vẻ hơn," chị Minh Anh, một hành khách vừa hạ cánh tại Tân Sơn Nhất chia sẻ.

Giữa nhịp độ hối hả của mùa cao điểm, mọi quy trình vận hành vẫn diễn ra nhịp nhàng, an toàn, chuẩn xác. Hình ảnh những "chiến binh áo đỏ" miệt mài trên khắp sân bay không chỉ lan tỏa năng lượng tích cực mà còn khẳng định dấu ấn Vietjet: chuyên nghiệp, quy mô và luôn sẵn sàng mang đến hành trình trọn vẹn cho hành khách dịp cao điểm cuối năm và mùa Tết đoàn viên 2026.