Vietnam Airlines gặp sự cố bảo mật dữ liệu, email khẩn yêu cầu khách hàng làm ngay việc này!

Mới đây, trên một số diễn đàn hacker xuất hiện thông tin về việc một nhóm tin tặc rao bán hàng triệu dữ liệu khách hàng của nhiều thương hiệu lớn như Qantas, GAP Inc và Vietnam Airlines.

Theo mô tả, hơn 23 triệu bản ghi bị rao bán có dữ liệu cũ nhất từ ngày 23/11/2020 và mới nhất là 20/6/2025. Các dữ liệu bị lộ bao gồm họ tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ nhà của khách hàng.

Đáng chú ý, thông tin cho thấy số lượng lớn bản ghi khách hàng của Vietnam Airlines bị công khai đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Trước sự việc này, sáng 14/10, Vietnam Airlines đã gửi email đến khách hàng, thông báo về sự cố rò rỉ dữ liệu liên quan đến nền tảng chăm sóc khách hàng trực tuyến do một tập đoàn công nghệ toàn cầu vận hành.

Vietnam Airlines đã gửi email đến các khách hàng để thông báo về sự cố rò rỉ dữ liệu

Theo thông tin từ đối tác, Vietnam Airlines là một trong nhiều doanh nghiệp trên thế giới bị ảnh hưởng bởi sự cố này. Một phần dữ liệu khách hàng được xử lý trên hệ thống nói trên có thể đã bị truy cập trái phép.

Ngay sau khi nhận cảnh báo, hãng hàng không quốc gia đã nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chức năng, chuyên gia an ninh mạng và đối tác công nghệ để điều tra, đánh giá phạm vi ảnh hưởng và triển khai các biện pháp tăng cường bảo mật.

Vietnam Airlines cho biết, một số thông tin cá nhân như họ tên, email, số điện thoại, ngày sinh và số hội viên Lotusmiles có thể bị lộ. Tuy nhiên, các dữ liệu nhạy cảm như thông tin thẻ tín dụng, mật khẩu, hành trình bay, hộ chiếu và số dư tài khoản Lotusmiles vẫn được bảo đảm an toàn, không bị ảnh hưởng. Hệ thống công nghệ thông tin nội bộ của hãng vẫn hoạt động bình thường.

Để bảo vệ thông tin cá nhân, Vietnam Airlines khuyến nghị khách hàng nên thay đổi mật khẩu tài khoản Lotusmiles và email liên kết, đồng thời cảnh giác với các hình thức lừa đảo mạo danh hãng. Hãng nhấn mạnh, khách hàng không nên chia sẻ thông tin cá nhân, mã OTP hay đăng nhập vào các đường dẫn không được xác thực.

Đại diện Vietnam Airlines gửi lời xin lỗi đến khách hàng vì sự cố này, đồng thời cam kết tiếp tục cập nhật tình hình và thực hiện mọi biện pháp cần thiết để củng cố hệ thống bảo mật, duy trì niềm tin của hành khách.

Trước đó, thông tin với Vietnamnet, sáng ngày 13/10/2025, đại diện VNCERT (thuộc A05 - Bộ Công an) đã xác nhận vụ việc trên một số diễn đàn của hacker có rao bán dữ liệu khách hàng ghi là của Vietnam Airlines. VNCERT đang tiếp tục xác minh thông tin này.

Rất có thể các đối tượng xấu sẽ sử dụng dữ liệu này để thực hiện các cuộc lừa đảo nên người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi lừa đảo có thể sẽ được thực hiện trong thời gian tới.