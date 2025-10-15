Viettel là nhà mạng đầu tiên trên thế giới làm được điều này

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ số (Bộ Khoa học và Công nghệ), nhấn mạnh: “Hội thảo hôm nay mang ý nghĩa quan trọng trong tiến trình hiện thực hóa khát vọng làm chủ công nghệ số, làm chủ hạ tầng số và thiết bị mạng thế hệ mới của Việt Nam”.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin phát biểu tại Hội thảo

Ông cho biết, Việt Nam đã xác định thiết bị 5G là sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia, hướng tới mục tiêu “không phụ thuộc, không bị khóa công nghệ, mà chủ động hội nhập, sáng tạo và cùng phát triển”. Luật Công nghiệp Công nghệ số, được Quốc hội thông qua tháng 6/2025, sẽ tạo hành lang pháp lý và thuận lợi để thúc đẩy nghiên cứu, sản xuất thiết bị 5G trong nước.

Trong khi đó, ông Nguyễn Vũ Hà, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết: “Viettel là nhà mạng đầu tiên trên thế giới triển khai 5G Open RAN đạt chất lượng tương đương các nhà cung cấp hàng đầu trên thế giới. Chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm có chất lượng cao nhất phục vụ các nhà khai thác viễn thông di động toàn cầu.”

Ông Nguyễn Vũ Hà, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel phát biểu tại Hội thảo

Riêng trong năm 2025, Viettel triển khai 2500 trạm 5G ở các tỉnh Hà Nội, Ninh Bình, Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đăk Lăk… Thiết bị 5G Viettel được thiết kế theo tiêu chuẩn mở quốc tế hiện cũng đã mở rộng ra các thị trường quốc tế như Ấn Độ, UAE, Thổ Nhĩ Kỳ… Các trạm 5G của Viettel đã chứng minh hiệu năng vượt trội về vùng phủ, dung lượng và khả năng tiết kiệm năng lượng lên tới 24% so với thiết bị cùng loại.

Không dừng lại ở đó, Viettel đang tiếp tục phát triển các thế hệ nâng cao của 5G (5G-Advanced), 6G, ảo hóa toàn bộ hạ tầng mạng lưới... Đồng thời duy trì tính mở và khả năng tương tác bằng cách liên tục tham gia các hoạt động tích hợp công nghệ; hợp tác sản phẩm với các đối tác Open RAN khác trong Liên minh O-RAN (O-RAN Alliance).

“Sau hơn 10 năm đầu tư, nghiên cứu làm chủ hạ tầng mạng viễn thông – hạ tầng số quốc gia, lần đầu tiên nỗ lực của Viettel đã được tổ chức uy tín toàn cầu như Gartner công nhận. Đây là yếu tố then chốt thúc đẩy kinh tế số, xã hội số và chính phủ số, là chìa khóa để Việt Nam làm chủ những công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật (IOT), dữ liệu lớn, chuỗi khối, bán dẫn…”, ông Nguyễn Minh Quang, Tổng Giám đốc Viettel High Tech nhận định, ông cho biết thêm dấu mốc này đặt nền tảng vững chắc để VHT tiến xa hơn khi mở rộng thị phần và phát triển hệ sinh thái công nghệ toàn cầu.

Đáng chú ý, Viettel High Tech đã được Gartner (tổ chức phân tích công nghệ hàng đầu thế giới) ghi nhận trong báo cáo Magic Quadrant for CSP 5G RAN Infrastructure Solutions 2025. Đây là một cột mốc quan trọng đối với Viettel trong lĩnh vực nghiên cứu làm chủ hạ tầng viễn thông, khẳng định năng lực cạnh tranh cũng như vị thế toàn cầu.

Đặc biệt, Hội thảo còn là minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả giữa doanh nghiệp Việt Nam và tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới - Tập đoàn Qualcomm. Ông Gerardo Giaretta, Phó Chủ tịch Qualcomm, đánh giá cao tốc độ và quy mô triển khai của Viettel: “Chỉ trong một năm, từ vài trạm thử nghiệm, Viettel đã vận hành hơn 2.300 trạm Open RAN 5G – một kết quả tuyệt vời. Hiệu suất năng lượng là điểm ưu việt của dự án này”.

Ông cho biết chipset Qualcomm được tích hợp trong các trạm 5G Viettel là một trong hai sản phẩm chuyên biệt cho Open RAN hàng đầu toàn cầu, cho phép tối ưu hiệu năng và khả năng mở rộng linh hoạt. “Giải pháp của Viettel và Qualcomm đã chứng minh thành công tại Việt Nam, và sẽ tiếp tục mở rộng ra thị trường quốc tế", ông nói thêm.

Còn theo kỹ sư thuộc thành viên nhóm phát triển Viettel Open RAN, nhờ hợp tác với Qualcomm, thời gian phát triển sản phẩm đã rút ngắn chỉ còn hơn 1 năm, trong khi các phương pháp thông thường cần tới 2-4 năm. “Sản phẩm của chúng tôi và đã vượt qua mọi bài kiểm thử, đạt chất lượng tương đương thậm chí tốt hơn các sản phẩm truyền thống”, nhóm kỹ sư chia sẻ.