Viglacera tái cấu trúc mảng bất động sản
Viglacera tái cơ cấu Công ty Xây dựng Viglacera và Công ty Thi công cơ giới Viglacera đồng thời dự tính việc thoái vốn tại CTCP Tư vấn Viglacera và CTCP Visaho vào thời điểm thích hợp.
Tổng công ty Viglacera - CTCP (mã: VGC) ngày 22/8/2025 công bố nghị quyết HĐQT, thông qua phương án đổi mới tổ chức hoạt động của mảng bất động sản để triển khai nhiệm vụ thuộc định hướng chiến lược phát triển của Tổng Công ty trong giai đoạn mới.
Theo đó, tổng công ty sẽ chuyển giao bộ máy hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Công ty Xây dựng Viglacera sang Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Vigalcera; chuyển giao bộ máy hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Công ty Thi công cơ giới Viglacera sang Công ty Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Viglacera.
Đồng thời, HĐQT Viglacera cũng quyết định đổi mới cách thức tổ chức hoạt động Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera và Công ty Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Viglacera sau khi nhận chuyển giao. Dự kiến triển khai mô hình tổ chức mới của hai công ty này trước ngày 31/12/2025.
Trong số các công ty con, giai đoạn trước mắt, Viglacera sẽ giữ nguyên cơ cấu sở hữu vốn tại CTCP Tư vấn Viglacera và CTCP Visaho, và thực hiện thoái vốn 2 công ty này ở thời điểm thích hợp.
Trong số những công ty thành viên kể trên của Viglacera, CTCP Visaho được thành lập vào năm 2015 bởi 4 cổ đông gồm: VGC; Công ty Sankei Building Management thuộc Tập đoàn Sankei Building của Nhật Bản, CTCP Đầu tư & Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành và CTCP OWI.
Hiện Visaho là đơn vị quản lý vận hành của nhiều dự án cao cấp như tòa nhà văn phòng hạng A tại TP Hà Nội như Capital Place, chung cư cao cấp Swanlake Residences, The ZEI, Hoàng Thành Tower, Thăng Long Number One… Tính đến ngày 30/6/2025, Viglacera ghi nhận 5,4 tỷ đồng giá trị góp vốn đầu tư vào Visaho.
Trước đó, VGC đã phê duyệt việc thực hiện góp vốn vào CTCP Đầu tư VIHOCE Tiên Dương với tư cách là cổ đông sáng lập sở hữu 55%, tương đương 825 tỷ đồng.
Được biết, VIHOCE Tiên Dương thành lập ngày 26/07/2025, trụ sở tại Hà Nội, vốn điều lệ 1,500 tỷ đồng.
Theo BCTC bán niên 2025 đã kiểm toán, Viglacera ghi nhận doanh thu thuần hơn 6,083 tỷ đồng, tăng 14%; trong đó mảng bất động sản đạt gần 133 tỷ đồng, tăng 85%, chỉ chiếm 2% doanh thu. Lãi trước thuế gần 1.142 tỷ đồng, lãi ròng 759 tỷ đồng, đều gấp đôi cùng kỳ.
Viglacera đặt mục tiêu kinh doanh 2025 với doanh thu hợp nhất 14.437 tỷ đồng, lãi trước thuế 1.743 tỷ đồng, tăng lần lượt 21% và 7% so với năm trước. Với kế hoạch này, Doanh nghiệp đã thực hiện được 42% và 66% sau nửa đầu năm.
