Viglacera tính toán việc thoái vốn tại đơn vị quản lý vận hành Gelex Tower, Capital Place, Thăng Long Number One

HĐQT Tổng công ty Viglacera - CТCР (HoSE: VGC) vừa phê duyệt phương án đổi mới tổ chức hoạt động của mảng bất động sản.

Trong đó, một nội dung đáng chú ý là việc Viglacera cho biết sẽ thực hiện thoái vốn các công ty con CTCP Tư vấn Viglacera và CTCP Visaho ở thời điểm thích hợp, trước mắt doanh nghiệp vẫn giữ nguyên cơ cấu sở hữu vốn.

CTCP Visaho được thành lập vào năm 2015, bởi 4 cổ đông gồm: Tổng công ty Viglacera – CTCP; Công ty Sankei Building Management thuộc Tập đoàn Sankei Building của Nhật Bản, CTCP Đầu tư & Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành và CTCP OWI.

Hiện Visaho trở thành đơn vị quản lý vận hành của nhiều dự án cao cấp như tòa nhà văn phòng hạng A+ Capital Place, chung cư cao cấp Swanlake Residences, The ZEI, Hoàng Thành Tower, Thăng Long Number One…

Bên cạnh việc dự kiến thoái vốn tại công ty con, tại các chi nhánh của Viglacera cũng sẽ chuyển giao bộ máy hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Công ty Xây dựng Viglacera sang Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera, chuyển giao bộ máy hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Công ty thi công cơ giới Viglacera sang Công ty Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Viglacera.

Đồng thời, đổi mới cách thức tổ chức hoạt động Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera và Công ty Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Viglacera sau khi nhận chuyển giao Công ty Xây dựng Viglacera và Công ty Thi công cơ giới Viglacera. Viglacera sẽ triển khai mô hình tổ chức mới của hai công ty trước ngày 31/12/2025.

Hiện Viglacera sở hữu 16 khu công nghiệp trong và ngoài nước.

Viglacera đã tham gia lĩnh vực bất động sản từ năm 1998, đến nay Tổng công ty đã sở hữu 16 khu công nghiệp trong và ngoài nước. Viglacera còn là nhà đầu tư của 18 khu nhà ở; 1 khu nghỉ dưỡng 5 sao.

Trong năm nay, công ty sẽ tập trung triển khai bán hàng, cho thuê đất tại các khu công nghiệp như Thuận Thành, Phong Điền, Tiền Hải, Đông Mai và Sông Công II - giai đoạn 2. Cùng với đó, Viglacera xúc tiến khảo sát, đề xuất lập hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư đối với loạt khu công nghiệp mới tại nhiều địa phương.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của Viglacera đạt 6.095 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, doanh thu thuần cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng tăng 21% lên 1.967 tỷ đồng; doanh thu bán hàng hoá bất động sản tăng 84% lên 132,8 tỷ đồng.

Trừ đi các chi phí, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 839 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Viglacera đạt 25.502 tỷ đồng, tăng 675 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 14.627 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm.



