03-11-2025 - 19:55 PM | Lifestyle

Mạnh Trường không chỉ nổi tiếng là tài tử yêu vợ bậc nhất showbiz mà còn khiến công chúng trầm trồ bởi khối bất động sản đáng nể.

Diễn viên Mạnh Trường được biết đến là một trong những nam tài tử hàng đầu của màn ảnh Việt, gây ấn tượng với hình tượng lịch lãm, điềm đạm cả trên phim lẫn đời thực. Không chỉ thành công trong sự nghiệp diễn xuất, anh còn được ngưỡng mộ bởi đời sống gia đình viên mãn và gu thẩm mỹ tinh tế.

Bên cạnh căn hộ cao cấp tại Hà Nội - nơi gia đình nhỏ đang sinh sống, Mạnh Trường còn sở hữu khối bất động sản đáng nể. Nam diễn viên có một căn biệt thự ở Hưng Yên và đặc biệt là căn villa rộng 600m² tại Phú Thọ (Hòa Bình cũ). Căn villa rộng rãi tọa lạc giữa không gian thiên nhiên xanh mát, có khí hậu trong lành, phong cảnh hữu tình với hồ nước, đồi núi bao quanh. Không gian gồm hai tầng, thiết kế mở, bể bơi ngoài trời hướng thẳng ra núi, tạo cảm giác thư giãn và sang trọng chẳng khác gì một khu nghỉ dưỡng riêng biệt.

Villa 600m² của Mạnh Trường- Ảnh 1.
Villa 600m² của Mạnh Trường- Ảnh 2.

Căn villa 2 tầng ở Phú Thọ là nơi nghỉ dưỡng của gia đình Mạnh Trường. Thiết kế nơi đây khiến khán giả không khỏi trầm trồ bởi sự sang trọng và cao cấp

Villa 600m² của Mạnh Trường- Ảnh 3.

Toàn cảnh villa trắng rộng 600m² của gia đình Mạnh Trường

Khu bể bơi + sân vườn

Tọa lạc trên núi cao, căn villa của Mạnh Trường sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp, bao quát khung cảnh đồi núi xanh mướt trải dài trước mắt. Nhờ được bao bọc bởi hệ thống cây xanh rợp mát, ngôi nhà mang lại cảm giác dễ chịu và gần gũi với thiên nhiên. Khu vực bể bơi ngoài trời được nam diễn viên đầu tư kỹ lưỡng, trang bị ghế nằm để cả gia đình có thể tắm nắng, thư giãn và ngắm cảnh. Không gian sân vườn cũng được chăm chút tỉ mỉ với đủ loại cây trái như cóc, bưởi, chanh, ớt… tạo nên một khu vườn vừa xanh mát vừa tràn sức sống. Với thiết kế tinh tế cùng tiện nghi sang trọng, căn villa này được nhiều người nhận xét chẳng khác nào một resort nghỉ dưỡng hạng sang giữa núi rừng.

Villa 600m² của Mạnh Trường- Ảnh 4.

Villa 600m² của Mạnh Trường- Ảnh 5.

Tầng 1: Phòng khách + bếp

Không gian tầng 1 của biệt thự được thiết kế theo phong cách châu Âu sang trọng, với bố cục mở liền kề giữa phòng khách và khu bếp, tạo cảm giác rộng thoáng và hiện đại. Từ đây, tầm nhìn hướng thẳng ra bể bơi ngoài trời, mang đến cảm giác như đang hòa mình giữa thiên nhiên. Toàn bộ mặt tiền sử dụng chất liệu kính cao cấp, giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và thoải mái chiêm ngưỡng khung cảnh núi rừng trữ tình dù đang ngồi trong nhà.

Villa 600m² của Mạnh Trường- Ảnh 6.

Villa 600m² của Mạnh Trường- Ảnh 7.

Tầng 2: Phòng ngủ

Tầng 2 được bố trí 2 phòng ngủ dành cho vợ chồng Mạnh Trường và các con. Không gian vẫn được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại, đề cao sự tinh giản nhưng vẫn toát lên nét sang trọng và tinh tế. Màu sắc trong từng phòng được phối hợp hài hòa, mang lại cảm giác ấm cúng và thư thái. Nhờ cách bài trí tinh gọn cùng ánh sáng tự nhiên tràn ngập, tầng 2 thực sự là không gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và chữa lành đúng nghĩa cho cả gia đình.

Villa 600m² của Mạnh Trường- Ảnh 8.

Tổng hợp

