Vimedimex khắc phục tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch ra sao?

CTCP Y Dược phẩm Vimedimex (MCK: VMD, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo khắc phục tình trạng cổ phiếu vào diện đình chỉ giao dịch gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Cụ thể, Vimedimex cho biết đã nhận được các Quyết định của HoSE về được đưa cổ phiếu VMD vào các diện cảnh báo, chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát, vào diện tạm ngừng giao dịch, chuyển từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch.

Mới đây nhất, doanh nghiệp đã nhận được Quyết định số 968/QÐ-SGDHCM ngày 24/10/2025 về việc đưa cổ phiếu VMD vào diện đình chỉ giao dịch.

Ảnh minh họa

Căn cứ Công văn số 71/2025/CV-VMD ngày 28/7/2025 về việc Đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và HoSE xem xét, cho phép công ty tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên 2025 đã soát xét trong thời gian 3 tháng.

Theo giải trình của Vimedimex, trong thời gian vừa qua, theo nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VMD ngày 26/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc yêu cầu Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV) thực hiện kiểm toán lại BCTC của Vimedimex năm 2022, công ty đã mất rất nhiều thời gian để rà soát lại tất cả các số liệu tài chính cũng như làm việc với các đơn vị kiểm toán độc lập.

Đến ngày 26/9/2025, công ty mới thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY và ngày 30/10/2025, Vimedimex đã hoàn thành việc nộp và công bố BCTC bán niên năm 2025 đã được soát xét (riêng lẻ và hợp nhất).

Đồng thời, Vimedimex cam kết không vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong vòng 6 tháng kể từ ngày 1/11/2025.

Với biện pháp đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ cùng sự nỗ lực, cố gắng của các phòng/ban liên quan, Vimedimex sẽ khắc phục tình trạng cổ phiếu VMD bị đưa vào diện đình chỉ giao dịch như đã công bố và mong các các cơ quan tạo điều kiện cho cổ phiếu VMD được đưa ra khỏi diện đình chỉ giao dịch trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, HoSE cũng đã đã có văn bản gửi đến Vimedimex nhắc nhở về việc chậm công bố thông tin BCTC quý III/2025 (riêng và hợp nhất) bằng Tiếng Việt và tiếng Anh và không thực hiện công bố thông tin các BCTC trong thời gian gần đây. Đồng thời, đề nghị công ty có biện pháp khắc phục và tuân thủ quy định về công bố thông tin.



