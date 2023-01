VinaCafé Biên Hòa (VCF) lãi sau thuế 319 tỷ đồng năm 2022, giảm 28% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa (mã CK: VCF) đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022.

Theo đó riêng quý 4 doanh thu thuần đạt gần 709 tỷ đồng giảm 30% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán cũng giảm đáng kể tuy nhiên lãi gộp vẫn giảm mạnh từ 266 tỷ đồng xuống còn hơn 133 tỷ đồng.

Trong kỳ VCF thu về 13,5 tỷ đồng doanh thu tài chính, chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí QLDN đều giảm mạnh so với cùng kỳ. Do lãi gộp thấp nên kết quả LNST chỉ đạt 107,3 tỷ đồng – giảm 47,8% so với quý 4/2021.

Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm là do doanh thu thuần giảm 30% từ các ngành hàng ngũ cốc và cà phê hoà tan.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần đạt 2.207 tỷ đồng – tương đương cùng kỳ năm ngoái. Do giá vốn và chi phí tài chính tăng cao nên lãi sau thuế đạt 319 tỷ đồng – giảm 27,7% so với năm 2021 tương đương EPS vẫn ở mức cao đạt 12.006 đồng.

Được biết năm 2022, VinaCafé Biên Hòa đặt kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt từ 2.500 - 2.900 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt từ 500 - 600 tỷ đồng; lần lượt tăng trưởng 12,8% và 16,6% so với thực hiện năm 2021 (theo mục tiêu thận trọng).

Như vậy với kế hoạch này, VCF mới chỉ hoàn thành được 88% mục tiêu về doanh thu và 64% mục tiêu lợi nhuận ở cận dưới.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 17/1, cổ phiếu VCF tăng 1,18% lên 222.700 đồng/CP. Với mức giá cao như vậy khiến 10 phiên gần đây trung bình chỉ có vỏn vẹn 90 cp được khớp lệnh thành công.