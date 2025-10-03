Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

03-10-2025 - 14:37 PM | Thị trường chứng khoán

Vincom Retail của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở trung tâm thương mại rộng gần 70.000 m2, "ông lớn" AEON lần đầu góp mặt

Việc AEON xuất hiện tại Vincom Mega Mall Ocean City được đánh giá là bước tiến quan trọng trong việc mở rộng thị trường tiêu dùng của tập đoàn bán lẻ Nhật Bản tại khu vực Thủ đô, đồng thời bổ sung cho hệ sinh thái dịch vụ - thương mại ngày càng đa dạng của Vincom Retail.

Vincom Retail vừa chính thức khai trương Vincom Mega Mall Ocean City tại đại đô thị Vinhomes Ocean City (Hà Nội). Đây là một trong những trung tâm thương mại quy mô và hiện đại hàng đầu cả nước, có tổng diện tích gần 70.000 m2, gồm 3 tầng nổi và 2 tầng hầm gửi xe, được phát triển theo mô hình “One-Stop Shoppertainment” - kết hợp mua sắm, ẩm thực và giải trí trong cùng không gian.

Vincom Mega Mall Ocean City được kỳ vọng trở thành điểm đến mua sắm - giải trí mới cho người dân khu vực phía Đông Hà Nội. 

Trong số các thương hiệu hiện diện, đáng chú ý có siêu thị AEON với diện tích hơn 7.500 m2 - lần đầu tiên góp mặt trong hệ thống Vincom. Việc AEON xuất hiện tại đây được đánh giá là bước tiến quan trọng trong việc mở rộng thị trường tiêu dùng của tập đoàn bán lẻ Nhật Bản tại khu vực Thủ đô, đồng thời bổ sung cho hệ sinh thái dịch vụ - thương mại ngày càng đa dạng của Vincom Retail.

Bên cạnh AEON, khu vực ẩm thực và bán lẻ quy tụ hàng loạt thương hiệu trong nước và quốc tế, từ thực phẩm, thời trang, mỹ phẩm cho đến đồ gia dụng. Nhiều cái tên quen thuộc như Mr.DIY (Malaysia), Kohnan (Nhật Bản), JYSK (Đan Mạch), MLB, Yanbaby, The Colorist… cũng có mặt, mang lại lựa chọn phong phú cho người tiêu dùng.

Khu giải trí được thiết kế như một tổ hợp đa chức năng dành cho nhiều nhóm khách hàng. Rạp chiếu phim CGV ứng dụng công nghệ hình ảnh - âm thanh hiện đại; Art Toy City, HDC và Kidzooona tạo ra không gian tương tác cho trẻ nhỏ và gia đình; Bảo Long Dragon Center và Fahasa mang đến các trải nghiệm giải trí và tri thức cho giới trẻ.

Đáng chú ý, Vincom Mega Mall Ocean City còn tích hợp nhiều hạng mục dịch vụ mới. Aquafield Spa - tổ hợp spa chuẩn Hàn Quốc rộng hơn 4.000 m2 cung cấp 10 loại phòng xông hơi khác nhau như đá muối Himalaya, tuyết lạnh hay gỗ Hinoki. Trong khi đó, VinPalace - Trung tâm Hội nghị và Nhà hát Quốc tế có sức chứa hơn 7.000 người được xây dựng để tổ chức các sự kiện, hội nghị và trình diễn quy mô lớn.

Vincom Mega Mall Ocean City là trung tâm thương mại thứ 89 trong hệ thống Vincom Retail, mở rộng mạng lưới của doanh nghiệp này tới 31/34 tỉnh, thành trên toàn quốc. Dự án được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược phát triển chuỗi trung tâm thương mại hiện đại của Vingroup, hướng đến mục tiêu tạo dựng các không gian mua sắm – giải trí – cộng đồng cho người dân đô thị.


