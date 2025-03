Vincom Retail lên kế hoạch lãi kỷ lục, "tung" ra thị trường gần 120.000m2 mặt sàn bán lẻ năm 2025

Công ty Cổ phần Vincom Retail (mã: VRE) đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, dự kiến diễn ra vào ngày 22/4 tới đây tại Hà Nội.

Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt khoảng 9.520 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ cho thuê và các dịch vụ liên quan đạt 9.300 tỷ đồng (tăng 15% so với cùng kỳ) và doanh thu chuyển nhượng bất động sản khoảng 220 tỷ (giảm 74% so với cùng kỳ). Việc lên kế hoạch doanh thu chuyển nhượng BĐS thấp hơn 2024 do VRE đã hoàn tất bàn giao phần lớn quỹ căn shophouse tại các dự án hiện hữu.

Vincom Retail đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 4.700 tỷ đồng, tăng gần 15% so với thực hiện 2024. Nếu đạt được, đây sẽ là mức lãi cao kỷ lục trong vòng 13 năm hoạt động của công ty.

Kế hoạch này được ban lãnh đạo công ty đề xuất dựa trên kỳ vọng kinh tế ổn định, cũng như tăng trưởng của thị trường bán lẻ, tình hình cung-cầu mặt bằng.

Trước đó, trong năm 2024, tổng doanh thu thuần hợp nhất của VRE đạt 8.939 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4.096 tỷ đồng, lần lượt giảm 9% và 7% so với năm ngoái.

Tính đến cuối 2024, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo hợp nhất là 4.096 tỷ đồng. HĐQT trình đại hội phương án sử dụng lợi nhuận 2024 như sau: " Toàn bộ lợi nhuận sẽ được giữ lại sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh" .

Như vậy, đây là năm thứ 6 liên tiếp Vincom Retail không chia cổ tức cho cổ đông. Lần chia cổ tức gần nhất là vào tháng 5/2019, công ty trả cổ tức 2018 bằng tiền, tỷ lệ 10,5%.

Về định hướng hoạt động, HĐQT đặt mục tiêu năm 2025 Vincom Retail sẽ tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu trên thị trường bất động sản bán lẻ, đồng thời cần tạo ra bứt phá mạnh mẽ.

Công ty dự kiến khai trương thêm 3 TTTM mới, gồm Vincom Mega Mall Ocean City, Vincom Mega Mall Royal Island và Vincom Plaza Vinh, đưa vào thị trường gần 120.000m2 mặt sàn bán lẻ năm 2025.

Về chiến lược dài hạn, Vincom Retail dự kiến sẽ phát triển các trung tâm thương mại nằm trong các đại đô thị Vinhomes, với diện tích từ hàng trăm tới hàng nghìn hecta. VRE tập trung phát triển các TTTM Mega Mall thế hệ mới theo mô hình One-stop Shoppertainment Destination và phát triển shophouse để bán kết hợp đẩy mạnh triển khai mô hình khu phố thương mại, kiến tạo sân chơi mới cho các nhà bán lẻ.

Tính tới thời điểm 31/12/2024, công ty đã thực hiện giao dịch đặt cọc với tổng giá trị khoảng 5.000 tỷ đồng với Vinhomes để mua lại hai cấu phần shophouse tại khu đô thị Vinhomes Royal Islands (Hải Phòng) và Vinhomes Golden Avenue (Quảng Ninh). VRE sẽ triển khia mô hình Khu Phố Thương Mại tại 2 dự án này, dự kiến ra mắt nửa cuối năm nay và bắt đầu bàn giao ghi nhận doanh thu trong năm 2026.

Về tiềm năng mở rộng quy mô, Vincom Retail cũng xem hệ sinh thái Vingroup là một trong những lợi thế cạnh tranh. Công ty sẽ tiếp tục triển khai các dự án TTTM, các dự án shophouse và các khu phố thương mại mới đi cùng các đại dự án của Vingroup.