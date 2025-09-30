Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vincom Retail tăng kịch trần sau thông tin nhận cổ tức khổng lồ 4.500 tỷ đồng

30-09-2025 - 15:50 PM | Thị trường chứng khoán

Vincom Retail tăng kịch trần sau thông tin nhận cổ tức khổng lồ 4.500 tỷ đồng

Thị giá cổ phiếu vọt lên 32.100 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất trong hơn 3 năm kể từ tháng 4/2022.

Cổ phiếu nhóm “họ” Vingroup tiếp tục là điểm sáng nổi bật trong phiên giao dịch ngày 30/9. Cả Vingroup (mã: VIC) và Vinhomes (mã: VHM) đều ghi nhận mức tăng khoảng 1%–2% khi kết phiên, trở thành những trụ cột chính nâng đỡ chỉ số.

Đáng chú ý, Vincom Retail (mã: VRE) ghi nhận đà bứt phá mạnh mẽ khi tăng trần ngay từ đầu phiên, thị giá vọt lên 32.100 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất trong hơn 3 năm kể từ tháng 4/2022. Vốn hóa thị trường theo đó tăng lên gần 73.000 tỷ đồng.

Vincom Retail tăng kịch trần sau thông tin nhận cổ tức khổng lồ 4.500 tỷ đồng- Ảnh 1.

Đà tăng của cổ phiếu VRE đến sau thông tin doanh nghiệp chuẩn bị nhận khoản cổ tức "khổng lồ" từ công ty con.

HĐQT Vincom Retail vừa thông qua Nghị quyết phê duyệt việc Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail - công ty con do Vincom Retail sở hữu 100% vốn điều lệ thực hiện chi trả lợi nhuận cho chủ sở hữu﻿.

Theo đó, tổng số lợi nhuận được phân phối là 4.480 tỷ đồng, phương thức chi trả bằng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của chủ sở hữu và dự kiến hoàn tất trong quý III/2025.

Tại ngày 30/6/2025, Vincom Retail có 4 công ty con, gồm: Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail, Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Đô thị Suối Hoa, Công ty CP Đầu tư Vincom Retail và Công ty TNHH Vincom Retail Landmark 81. Trong đó, Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail đảm nhiệm mảng cho thuê trung tâm thương mại, văn phòng, dịch vụ vui chơi giải trí và kinh doanh bất động sản.

Để phục vụ cho quá trình tái cấu trúc nội bộ, tinh gọn các công ty, ngày 26/8/2025, HĐQT của Vincom Retail đã ban hàng nghị quyết phê duyệt việc sáp nhập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Suối Hoa vào Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail. Như vậy, hiện tại Vincom Retail chỉ còn 3 công ty con.

Trong báo cáo gần đây, Chứng khoán ACBS cho rằng, mảng cho thuê bất động sản của Vincom Retail sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định trong năm 2025, với doanh thu ước đạt 8.516 tỷ đồng nhờ tỷ lệ lấp đầy cải thiện và sự đóng góp từ 5 trung tâm thương mại mới khai trương trong năm 2024.

Công ty cũng đã cải thiện tỷ lệ lấp đầy trung bình của các trung tâm thương mại từ mức đáy 82,8% trong quý 1/2024 lên 86,3% trong quý 2/2025, chủ yếu nhờ sự thay đổi trong cơ cấu khách thuê (tăng diện tích cho các khách thuê trong lĩnh vực ăn uống, giải trí và phong cách sống).

Trong tháng 8, Vincom Retail đã khai trương Vincom Mega Mall Ocean City với diện tích gần 70.000 m2 và ngày hôm nay (30/9), Vincom Mega Mall Royal Island với diện tích 47.600 m2 vừa chính thức được khai trương. Bên cạnh đó, công ty cũng dự kiến sẽ đưa vào vận hành Vincom Plaza Vinh trong năm 2025, tạo thêm nguồn thu lớn trong những quý tới.

Đối với mảng kinh doanh bất động sản, ACBS cho biết công ty vẫn giữ kế hoạch mở bán các căn nhà phố thương mại tại hai dự án Vinhomes là Vinhomes Royal Island (khoảng 1.000 căn với tổng vốn đầu tư 4.800 tỷ đồng) và Vinhomes Golden Avenue (khoảng 280 căn với tổng vốn đầu tư 1.300 tỷ đồng) trong nửa cuối năm 2025 và bàn giao vào năm 2026. ACBS kỳ vọng hai dự án này sẽ đạt tỷ lệ hấp thụ tốt và trở thành động lực tăng trưởng chính cho kết quả kinh doanh của Vincom Retail trong năm 2026.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

