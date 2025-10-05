VinFast "bỏ túi" đơn hàng xe buýt điện đầu tiên ở châu Âu

Tại Triển lãm Busworld Europe 2025 đang diễn ra ở Bỉ – sự kiện lớn nhất thế giới dành cho ngành xe buýt và vận tải hành khách, VinFast đã chính thức giới thiệu hai mẫu xe buýt điện VinFast EB8 và EB12. Hai mẫu xe đã ngay lập tức gây ấn tượng mạnh với khách tham quan và giới chuyên môn quốc tế.

Đáng chú ý, mẫu xe buýt cỡ lớn EB12 đã nhận được các đơn đặt hàng đầu tiên từ thị trường châu Âu, đánh dấu bước tiến quan trọng của VinFast trên hành trình chinh phục thị trường phương Tây.

Busworld Europe 2025 quy tụ hàng trăm thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và vận hành xe buýt toàn cầu. Sự xuất hiện của VinFast – đại diện duy nhất đến từ Việt Nam – thu hút sự quan tâm lớn, không chỉ vì công nghệ điện hóa hiện đại mà còn ở tầm nhìn phát triển hệ sinh thái giao thông xanh bền vững.

Xe buýt điện VinFast đến châu Âu

Mẫu VinFast EB12, xe buýt nội đô cỡ lớn dài 12 m, được thiết kế đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn UNECE và CE, phục vụ tối đa 90 hành khách. Xe trang bị hai mô-tơ điện tích hợp trục bánh với tổng công suất 250 kW, pin dung lượng 422 kWh cho phạm vi di chuyển hơn 400 km mỗi lần sạc.

EB12 có ba cửa sàn thấp giúp hành khách lên xuống thuận tiện, được tích hợp hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) như cảnh báo mất tập trung, phát hiện điểm mù, cảnh báo va chạm và hỗ trợ tốc độ thông minh. Nội thất xe được trang bị điều hòa hai vùng độc lập có chức năng sưởi bằng bơm nhiệt, cùng hệ thống camera giám sát và chữa cháy tự động.

Gian hàng của VinFat tại triển lãm. Trong hình là mẩu xe VinFast EB8

Trong khi đó, mẫu VinFast EB8 – xe buýt cỡ trung dài 8 m – sẽ được mở bán trong thời gian tới. Xe có thể chở tối đa 60 hành khách, bao gồm 24 chỗ ngồi và một vị trí dành cho xe lăn. EB8 sử dụng động cơ trung tâm công suất 200 kW, pin dung lượng 359 kWh, cho phép di chuyển hơn 290 km sau một lần sạc đầy. Xe hỗ trợ sạc nhanh 120 kW, trang bị hệ thống treo khí nén, phanh ABS, EBD, BA và HSA, đảm bảo vận hành êm ái, an toàn trong đô thị.

VinFast EB 12 tại triển lãm Busworld Europe 2025.

VinFast cho biết cả hai mẫu xe buýt điện sẽ được sản xuất tại Việt Nam với công suất khoảng 1.500 – 2.000 chiếc mỗi năm và dự kiến bàn giao cho khách hàng châu Âu từ năm 2026. Hãng đang xúc tiến hợp tác với các đối tác chiến lược tại Đức, Hà Lan, Bỉ, Thụy Điển cùng các nước Trung và Đông Âu để xây dựng mạng lưới phân phối xe buýt điện, mở rộng hệ sinh thái giao thông xanh tại châu Âu.