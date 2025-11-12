VinFast tung chính sách “chưa từng có” tại Philippines: Mua lại xe điện với giá tới 90% giá gốc

Ngày 12/11, VinFast chính thức công bố chương trình đảm bảo giá trị bán lại dành cho thị trường Philippines. Theo đó, hãng cam kết thu mua xe đã qua sử dụng với mức giá lên tới 90% giá trị ban đầu.

Chính sách tiên phong này giúp khách hàng an tâm khi chuyển sang xe điện, tạo cú hích cho quá trình chuyển đổi giao thông xanh trên diện rộng, đồng thời thể hiện cam kết lâu dài của VinFast đối với thị trường Philippines.

Để củng cố niềm tin của khách hàng vào giá trị xe điện trong suốt quá trình sử dụng, từ tháng 11/2025, VinFast áp dụng chính sách thu mua lại xe dựa trên mức khấu hao cố định theo năm.

Sau khi xe được kiểm tra và xác nhận đủ điều kiện, mức thu mua tối đa được áp dụng lần lượt là 90% sau 6 tháng sử dụng, 86% sau một năm, 78% sau hai năm và 70% sau ba năm.

Chương trình áp dụng cho toàn bộ dải sản phẩm tại Philippines, từ VF 3 đến VF 9 cho khách hàng mới. Chính sách đảm bảo giá trị bán lại là bước đi mới nhất trong bộ giải pháp đột phá mà VinFast đang triển khai tại Philippines nhằm tạo điều kiện tối đa cho khách hàng chuyển đổi sang xe điện.

Trước đó, hãng đã giới thiệu chính sách bảo hành lên đến 10 năm cho xe, chương trình sạc miễn phí trong 3 năm tại hệ thống trạm sạc vận hành bởi đối tác chiến lược V-Green, cùng các gói tài chính linh hoạt và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cứu hộ 24 giờ mỗi ngày.

Ông Antonio Zara, Tổng Giám đốc VinFast Đông Nam Á, cho biết: “Với cam kết mua lại lên tới 90% giá niêm yết, VinFast muốn việc sở hữu xe điện trở nên dễ dàng và đáng tin cậy hơn đối với người tiêu dùng Philippines. Khi kết hợp cùng các chính sách hấp dẫn khác, chúng tôi tin rằng xe điện sẽ nhanh chóng trở thành lựa chọn tự nhiên và an tâm của các gia đình và cá nhân tại đây. Chính sách này thể hiện cam kết lâu dài của VinFast tại Philippines, đồng thời phản ánh niềm tin mạnh mẽ của chúng tôi vào chất lượng sản phẩm”.

Sau hơn một năm gia nhập thị trường Philippines, VinFast đã củng cố vững chắc sự hiện diện với danh mục sản phẩm xe điện phong phú, chính sách bán hàng linh hoạt và dịch vụ hậu mãi tận tâm. Song song với hệ thống đại lý chính hãng, VinFast hợp tác cùng các đối tác dịch vụ hàng đầu để khai thác mạng lưới xưởng bảo dưỡng rộng khắp, giúp khách hàng tại Philippines dễ dàng tiếp cận dịch vụ chăm sóc xe một cách thuận tiện và đồng nhất.

Trong giai đoạn tiếp theo, VinFast sẽ tiếp tục phát triển mạng lưới phân phối và dịch vụ tại các địa bàn trọng điểm, hoàn thiện hệ sinh thái xe điện toàn diện “Vì Tương lai Xanh”, qua đó củng cố cam kết gắn bó dài hạn với người tiêu dùng và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững cho tương lai.