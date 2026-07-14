VinFast VF 3 của Ngô Kiến Huy độ chiến như Jeep thu nhỏ: Màu quân đội, lốp béo, ghế thể thao, thêm màn hình kép long lanh

Sau một thời gian chờ đợi, chiếc xe điện mini VinFast VF 3 của ca sĩ Ngô Kiến Huy đã chính thức hoàn thiện gói nâng cấp cá nhân hóa toàn diện từ ngoại thất đến nội thất tại một xưởng độ có tiếng tại TP.HCM.

Toàn bộ diện mạo nguyên bản của chiếc VinFast VF 3 đã được thay thế bằng phong cách off-road hầm hố kiểu xe Jeep.

Bản độ này được định hình theo phong cách off-road kết hợp kiểu dáng xe Jeep cơ bắp. Xưởng độ tập trung mạnh vào việc tối ưu không gian sử dụng cá nhân và nâng cấp hệ thống trải nghiệm vận hành cũng như giải trí của nam ca sĩ.

Ngoại thất của chiếc VF 3 được khoác lên mình lớp decal màu xanh quân đội mờ kết hợp phần nóc xe sơn đen tương phản. Điểm nhấn lớn nhất ở phần đầu xe là mặt ca-lăng được thiết kế lại nổi khối tạo chiều sâu. Đi kèm với đó là cụm đèn pha dạng tròn cổ điển được thi công bằng công nghệ quét và in 3D hiện đại.

Logo "Thỏ Đen" độc quyền của ca sĩ Ngô Kiến Huy xuất hiện tinh tế ở cả phần đầu và đuôi xe.

Cụm đèn này sử dụng cấu hình gồm bốn thấu kính laser (hai lớn và hai nhỏ) xếp tỉ mỉ để tạo hiệu ứng pha lê cắt sang trọng, lấy cảm hứng từ phong cách đèn của các dòng xe siêu sang. Phía dưới cản trước được lắp thêm ốp bảo vệ tối màu, trong khi gương chiếu hậu được tích hợp thêm dải LED xi-nhan cùng tính năng gập điện tiện dụng.

Nhằm tăng cường dáng vẻ cứng cáp cho chiếc xe đô thị, xưởng độ trang bị bộ mâm hợp kim đa chấu hình chữ Y kết hợp với lốp gai địa hình bản rộng cỡ 205. Một chi tiết cá nhân hóa thú vị xuất hiện ở cả phía trước và đuôi xe là logo "Thỏ Đen" (bunny) – biểu tượng gắn liền với nam ca sĩ. Cụm đèn hậu phía sau cũng được thiết kế lại hoàn toàn theo dạng dọc bo tròn góc thay vì thiết kế nguyên bản.

Bộ mâm chữ Y đi kèm lốp gai địa hình bản rộng cỡ 205 giúp dàn chân của xe trông bấp dính và khỏe khoắn hơn.

Thay đổi mang tính đột phá nhất của dự án độ này nằm ở khoang cabin, khi toàn bộ hàng ghế thứ hai đã bị loại bỏ hoàn toàn để biến chiếc VF 3 thành một mẫu xe hai chỗ ngồi thực thụ. Không gian phía sau được giải phóng để làm khoang hành lý chuyên dụng, chế tác bằng các tấm vách bọc da vân carbon sang trọng. Khu vực này được phân chia thành các ngăn chứa đồ thông minh nhằm đáp ứng nhu cầu đựng đồ thể thao cá nhân của chủ xe.

Hàng ghế thứ hai bị loại bỏ hoàn toàn để nhường chỗ cho khoang hành lý bọc da carbon chứa đồ đá bóng.

Hàng ghế phía trước cũng được thay thế bằng cặp ghế thể thao chỉnh điện đa hướng, mô phỏng theo phom dáng ôm sát cơ thể của mẫu SUV siêu xe Lamborghini Urus. Toàn bộ cabin sử dụng tông màu đen chủ đạo, đan xen tinh tế với các mảng da họa tiết carbon và những đường chỉ khâu màu xanh lá cây đồng điệu với ngoại thất.

Khu vực điều khiển trung tâm cũng được tái thiết kế hoàn chỉnh với bệ tỳ tay yên ngựa kéo dài từ táp-lô ra phía sau, mô phỏng thiết kế khoang lái của dòng Porsche Macan thế hệ mới. Trên bệ tỳ tay này tích hợp khay để cốc tiện lợi, cổng sạc USB-C và di dời cụm nút bấm điều khiển kính từ táp-lô xuống vị trí trực quan giúp thao tác dễ dàng hơn.

Hệ thống giải trí trên xe được nâng cấp bằng một màn hình kéo dài ôm sát táp-lô nhằm tối ưu hóa tầm nhìn của người lái. Đi kèm với đó là hệ thống đèn LED viền nội thất đổi màu được bố trí khéo léo quanh các hốc gió điều hòa.

Bệ tì tay trung tâm yên ngựa được thửa riêng theo thiết kế của Porsche Macan thế hệ mới. Ảnh:

Để mang lại trải nghiệm vận hành êm ái vượt trội và nâng cao chất lượng cách âm cho một mẫu xe cỡ nhỏ, chiếc VF 3 này đã được thi công chống ồn toàn diện tại phần gầm, trần xe và các cánh cửa.

Hệ thống treo nguyên bản được nâng cấp lên bộ phuộc hiệu năng cao của hãng Tein với khả năng điều chỉnh 16 cấp độ cứng và mềm linh hoạt. Càng chữ A cũng được gia cố thêm nhằm tối ưu khả năng vận hành ổn định trên đường phố lẫn địa hình phức tạp.

Cặp ghế trước thay bằng ghế thể thao chỉnh điện đa hướng ôm sát người theo form dáng của siêu SUV Lamborghini Urus.

Trải nghiệm giải trí được hoàn thiện bằng hệ thống âm thanh 3-way cao cấp từ thương hiệu Rainbow của Đức, tích hợp thêm loa trung tâm đặt trên táp-lô và loa sub điện siêu trầm ở phía sau. Toàn bộ dàn âm thanh hoạt động dưới sự quản lý của bộ xử lý tín hiệu số DSP âm thanh vòm chất lượng cao.

Bên cạnh đó, xe còn được lắp đặt thêm một nút reset hệ thống nguồn điện đặt ẩn dưới táp-lô, giúp người dùng chủ động xử lý nhanh các vấn đề phần mềm hệ thống phát sinh trong quá trình vận hành xe điện.