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VinFast VF 8 thế hệ mới ra mắt Philippines, chạy 480 km/sạc, giá từ 629 triệu đồng

| | Thị trường

VinFast VF 8 thế hệ mới vừa ra mắt Philippines với giá quy đổi từ 629 triệu đồng, sử dụng pin LFP 60,13 kWh và có tầm hoạt động công bố 480 km.

VinFast VF 8 thế hệ mới vừa chính thức được giới thiệu tại Philippines với hai mức giá tùy theo hình thức thuê hoặc sở hữu pin. Cụ thể, xe có giá 1,548 triệu peso (khoảng 629 triệu đồng) nếu khách hàng thuê pin và 1,799 triệu peso (khoảng 731 triệu đồng) nếu mua xe kèm pin.

VinFast VF 8 có các lựa chọn màu sơn gồm Infinity Blanc, Starburst Blue, Jet Black và Solar Ruby phối hai tông màu. Riêng màu Solar Ruby có phần nóc sơn đen, khách hàng phải trả thêm 10.000 peso, tương đương khoảng 4,1 triệu đồng.

VinFast VF 8 thế hệ mới chính thức ra mắt thị trường Philippines. Ảnh: Top Gear

Mẫu SUV điện này được phân phối với cấu hình 5 chỗ ngồi, sử dụng hệ truyền động thuần điện. Việc ra mắt VF 8 mới bổ sung thêm lựa chọn vào danh mục xe điện của VinFast tại thị trường Đông Nam Á.

Về kích thước, VinFast VF 8 có chiều dài 4.701 mm, rộng 1.872 mm và cao 1.670 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.840 mm, trong khi khoảng sáng gầm xe ở mức 170 mm.

Cụm đèn hậu LED tạo điểm nhấn ở khu vực đuôi xe. Ảnh: Top Gear

Ngoại hình xe được thiết kế lại với phần đầu xe có cụm đèn và các đường nét tạo hình liền mạch. Phía sau, cụm đèn hậu được bố trí theo phương ngang. Trên các phiên bản không sử dụng màu sơn đen, một số chi tiết ở lưới tản nhiệt và cửa cốp được sơn đen, tạo hiệu ứng tương phản với màu thân xe.

Pin LFP, mô-tơ điện đặt trước

Tại Philippines, VF 8 thế hệ mới sử dụng bộ pin lithium sắt phosphate (LFP) dung lượng 60,13 kWh, kết hợp một mô-tơ điện đặt ở cầu trước. Hệ truyền động này sản sinh công suất 228 mã lực và mô-men xoắn 330 Nm.

VinFast VF 8 sử dụng bộ pin LFP thay cho pin NMC. Ảnh: Top Gear

Theo công bố, xe có thể di chuyển tối đa 480 km sau mỗi lần sạc. Đây là thông số do nhà sản xuất đưa ra, điều kiện thử nghiệm cần được lưu ý khi so sánh với các mẫu xe khác.

Nội thất 5 chỗ, tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ lái

Khoang cabin của VF 8 được thiết kế theo cấu hình 5 chỗ ngồi. Xe sử dụng màn hình trung tâm kích thước lớn đặt trên bảng táp-lô, đi kèm bộ sạc điện thoại không dây và các hộc chứa đồ bố trí tại khu vực bệ tỳ tay trung tâm.

Không gian nội thất VinFast VF 8 được thiết kế theo phong cách tối giản. Ảnh: Top Gear

Với chiều dài cơ sở 2.840 mm, mẫu SUV điện có không gian dành cho hành khách ở cả hai hàng ghế. Các vật liệu hoàn thiện bên trong gồm da và những bề mặt bọc mềm.

Về công nghệ an toàn, VF 8 được trang bị một số tính năng hỗ trợ người lái như cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ giữ làn đường.

VinFast VF 8 được trang bị hệ thống hỗ trợ người lái ADAS. Ảnh: Top Gear

Ngoài ra, xe có hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ di chuyển trong điều kiện ùn tắc và hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc.

Theo Bảo Lâm

Đời sống & Pháp luật

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