Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vingroup đệ đơn khởi kiện lên toà án Mỹ, chủ tài khoản Facebook Hiền Nguyễn vội xoá sạch bài viết

13-09-2025 - 10:36 AM | Xã hội

Vingroup đã đệ đơn kiện chủ tài khoản facebook Hiền Nguyễn (Yến Sào Yến Đan) có 409.000 folow lên Toà cấp cao của California thuộc Los Angeles.

Chiều 12/9, kênh Youtube Minh Giang - Trực diện TV vừa livestream thảo luận về đơn kiện Vingroup gửi tại Mỹ thưa kiện với đối tượng tên là Hiền Nguyễn, cư dân Los Angeles.

Theo thông tin từ đơn kiện của Vingroup mà YouTube Minh Giang đưa ra, Hiền Nguyễn bị cáo buộc tội phỉ báng và cạnh tranh không lành mạnh. Theo đơn kiện, cô đã dùng trang Facebook cá nhân để đăng tải những thông tin sai lệch, chẳng hạn như tuyên bố gần 5.000 nhân viên của VinGroup đồng loạt nghỉ việc vì lo ngại an toàn xe điện…

Vingroup đệ đơn khởi kiện lên toà án Mỹ, chủ tài khoản Facebook Hiền Nguyễn vội xoá sạch bài viết- Ảnh 1.

Facebook Hiền Nguyễn (Yến Sào Yến Đan) đã đăng tải nhiều thông tin sai lệch ảnh hưởng đến tập đoàn Vingroup

Vingroup cho rằng những bài đăng này không chỉ gây tổn hại danh tiếng mà còn được sử dụng để câu kéo người xem, thu lợi cho công việc kinh doanh yến sào của đối tượng này.

Hiện tại, công ty đang yêu cầu tòa án ra lệnh cấm cô tiếp tục hành vi này và bồi thường thiệt hại.

Kênh Youtube Minh Giang cũng nhấn mạnh đây là vụ kiện đầu tiên của Vingroup tại Mỹ, mở đường cho những hành động pháp lý tương tự trong tương lai đối với những người lan truyền tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội.

Trong một động thái khác, ngay sau khi có thông tin đơn kiện của Vingroup đã tới Toà cấp cao của California thuộc Los Angeles, Chủ tài khoản Hiền Nguyễn đã xoá toàn bộ các nội dung đăng tải về Vingroup.

Phía Vingroup cũng xác nhận, đơn kiện tài khoản Hiền Nguyễn đã được Tập đoàn gửi đi từ ngày 10/9/2025.

Vingroup nộp đơn kiện chủ tài khoản Facebook Hiền Nguyễn lên toà án Mỹ

Theo PV

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vingroup khởi kiện chủ tài khoản facebook Hiền Nguyễn ra tòa án Mỹ

Vingroup khởi kiện chủ tài khoản facebook Hiền Nguyễn ra tòa án Mỹ Nổi bật

Bắt giam Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá

Bắt giam Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá Nổi bật

Quy trình kiểm định xe điện sẽ như thế nào?

Quy trình kiểm định xe điện sẽ như thế nào?

09:29 , 13/09/2025
Tình huống pháp lý vụ cho thuê ô tô rồi bị "luộc đồ" gây xôn xao cộng đồng mạng

Tình huống pháp lý vụ cho thuê ô tô rồi bị "luộc đồ" gây xôn xao cộng đồng mạng

08:59 , 13/09/2025
Nóng: Hàng trăm cán bộ, công an truy bắt nghi phạm sát hại 4 người trong đêm

Nóng: Hàng trăm cán bộ, công an truy bắt nghi phạm sát hại 4 người trong đêm

08:32 , 13/09/2025
Người phụ nữ đi rửa bát thuê bị “chặt chém” 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70 km: Tạm giữ tài xế

Người phụ nữ đi rửa bát thuê bị “chặt chém” 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70 km: Tạm giữ tài xế

08:24 , 13/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên