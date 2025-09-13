Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vingroup nộp đơn kiện chủ tài khoản Facebook Hiền Nguyễn lên toà án Mỹ

13-09-2025 - 09:16 AM | Bất động sản

Ngay sau khi có thông tin vụ kiện, tài khoản này đã xóa toàn bộ bài viết liên quan đến Vingroup

Ngày 13-9, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, tập đoàn Vingroup vừa nộp đơn kiện chủ tài khoản Facebook Hiền Nguyễn (Yến Sào Yến Đan), người có hơn 409.000 lượt theo dõi, lên Tòa Cấp cao bang California, Mỹ (khu vực Los Angeles).

Động thái này nằm trong chiến dịch pháp lý của tập đoàn sau khi công bố kế hoạch khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vì hành vi vu khống, bịa đặt, nhằm bảo vệ quyền lợi và hình ảnh doanh nghiệp.

Theo nội dung đơn, chủ tài khoản facebook Hiền Nguyễn bị cáo buộc phỉ báng và cạnh tranh không lành mạnh khi nhiều lần đăng tải thông tin sai sự thật về Vingroup, trong đó có việc lan truyền tin đồn gần 5.000 nhân viên tập đoàn đồng loạt nghỉ việc vì lo ngại an toàn xe điện. Vingroup cho rằng các bài viết này không chỉ gây ảnh hưởng đến uy tín mà còn được sử dụng để thu hút lượt theo dõi, phục vụ hoạt động kinh doanh yến sào của cá nhân này.

Vingroup nộp đơn kiện chủ tài khoản Facebook Hiền Nguyễn lên toà án Mỹ- Ảnh 1.

Facebook Hiền Nguyễn đăng nhiều video có thông tin thất thiệt về tập đoàn Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng

Tập đoàn đề nghị tòa án ra phán quyết buộc Hiền Nguyễn chấm dứt hành vi đăng tải sai sự thật và bồi thường thiệt hại. 

Đáng chú ý, ngay sau khi có thông tin vụ kiện, tài khoản này đã xóa toàn bộ bài viết liên quan đến Vingroup.

Cũng liên quan đến vụ kiện này, kênh YouTube Minh Giang – Trực diện TV mới đây đã có buổi livestream bình luận về vụ việc. Chủ kênh này cho rằng đây là vụ kiện đầu tiên Vingroup thực hiện tại Mỹ, có thể mở đường cho nhiều vụ kiện khác với các cá nhân, tổ chức tung tin thất thiệt trên mạng xã hội.

Theo Tr.Nguyễn

Người lao động

