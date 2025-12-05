Vingroup điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần (MCK: VIC, sàn HoSE) vừa công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo hướng điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.



Cụ thể, Vingroup tăng số lượng ngành nghề kinh doanh từ 66 lên 81 ngành, nghề. Trong đó, ngành nghề chính vẫn là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê là ngành nghề kinh doanh chính.

Một số ngàn nghề được đăng ký bổ sung bao gồm: Sản xuất sắt, thép, gang (mã 2410); Đúc sắt, thép (mã 2431); Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (mã 2592); Hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc (mã 8730); Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng (mã 8710); Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo (mã 3511)…

Cùng với đó, tập đoàn bỏ mã ngành 9610 "Dịch vụ tẩm quất, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)". Một nhóm ngành tương tự được thay thế là mã 9622 "Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các hoạt động làm đẹp khác (trừ hoạt động thể thao)" và mã 9623 "Dịch vụ spa và xông hơi".

Một số ngành nghề mới được Vingroup bổ sung

Vingroup thực hiện điều chỉnh ngành nghề kinh doanh sau khi được cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến văn bản trong tháng 11/2025. Các ngành nghề được bổ sung nêu trên đều liên quan đến VinMetal và Vin New Horizon.

Trong diễn biến khác, Vingroup thông báo ngày 8/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. Hôm nay (5/12) là ngày giao dịch không hưởng quyền.

Theo đó, Vingroup sẽ phát hành 3,85 tỷ cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 (tức cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được nhận thêm 01 cổ phần mới).

Nguồn vốn phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán. Theo báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán, nguồn thặng dư vốn cổ phần tính đến 31/12/2024 là 39.140,2 tỷ đồng.

Nếu hoàn thành phương án phát hành, Vingroup sẽ tăng vốn điều lệ lên mức 77.335 tỷ đồng.



