Vingroup hỗ trợ khẩn cấp 500 tỷ đồng cho đồng bào bị thiệt hại do bão Bualoi

01-10-2025 - 11:33 AM | Doanh nghiệp

Việc cứu trợ sẽ được triển khai ngay lập tức từ hôm nay nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn và hỗ trợ người dân các địa phương nhanh chóng ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Ngày 1/10/2025, Tập đoàn Vingroup đã gửi công văn hỏa tốc đến Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng và Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 500 tỷ đồng cho đồng bào bị thiệt hại do bão Bualoi.

Tập đoàn Vingroup sẽ hỗ trợ khẩn cấp tại toàn bộ tỉnh, thành phố, xã chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão Bualoi, tập trung vào ba nhóm đối tượng chính: các gia đình có người thiệt mạng do bão; các gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn và các gia đình người có công, thương binh liệt sĩ, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhà ở bị tốc mái do bão.

Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

  • Các gia đình có người thiệt mạng hoặc mất tích: số tiền hỗ trợ là 100 triệu đồng/người thiệt mạng hoặc mất tích
  • Các gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn: số tiền hỗ trợ là 60 triệu đồng/hộ
  • Các gia đình người có công, thương binh liệt sĩ và hộ đặc biệt khó khăn có nhà ở bị tốc mái: số tiền hỗ trợ là 20 triệu đồng/hộ

Tổng ngân sách hỗ trợ tối thiểu là 500 tỷ đồng và Vingroup cam kết sẽ tăng thêm ngân sách nếu mức độ thiệt hại thực tế vượt dự tính.

Ngay trong ngày 01/10/2025, Vingroup – thông qua Quỹ Thiện Tâm – đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai cứu trợ khẩn cấp. Các đội phản ứng nhanh sẽ trực tiếp xuống hiện trường để rà soát, chi trả theo danh sách xác nhận, bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng và minh bạch.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup chia sẻ: “Với tinh thần không có người Vingroup nào đứng ngoài mất mát, đau thương của đồng bào, chúng tôi đã quyết định triển khai gói hỗ trợ ngay trong hôm nay với phương châm kịp thời – đúng đối tượng – thiết thực. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, người dân cùng chung tay góp sức để hỗ trợ bà con vượt qua lúc khó khăn này”.

Trong nhiều năm qua, Vingroup luôn đồng hành cùng người dân cả nước trong các hoạt động thiện nguyện và hỗ trợ khẩn cấp khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra, như ứng phó với đại dịch COVID-19, cứu trợ lũ lụt (năm 2024, riêng bão Yagi là 250 tỷ đồng), tiếp sức đến trường, khám chữa bệnh miễn phí hay hỗ trợ sinh kế cho người nghèo… với tổng ngân sách đã triển khai trên 30.000 tỷ đồng.

