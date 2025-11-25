Vingroup lên kế hoạch phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu nhằm mục đích cơ cấu nợ

Ảnh minh họa: Vingroup

Tập đoàn Vingroup- CTCP (Vingroup, MCK: VIC) mới đây đã có văn bản gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hà Nội (HNX) công bố thông tin

Theo đó, ngày 21/11/2025, HĐQT Tập đoàn Vingroup đã ban hành Nghị quyết số: 42/2025/NQ-HĐQT-VINGROUP phê duyệt các công việc liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản. Mệnh giá trái phiếu là 100.000.000 đồng/trái phiếu.

Ngày phát hành là ngày được dự kiến trong Bản công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu và được xác định thực tế trên thông báo của tổ chức phát hành hoặc bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu.

Kỳ hạn trái phiếu tối đa 36 tháng kể từ ngày phát hành. Đối tượng tham gia đợt chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật

Vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu được dùng để cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành.

Trong một diễn biến khác, Vingroup đã có thông báo về việc hoàn tất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về 3 vấn đề và tất cả đều đã được thông qua.

Cụ thể, Vingroup thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề liên quan; Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Tập đoàn Vingroup.

Với việc phương án phát hành cổ phiếu được thông qua, Vingroup dự kiến sẽ thực hiện ngay trong quý IV/2025. Tập đoàn sẽ phát hành 3,853 tỷ cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 77.335 tỷ đồng.

Về bổ sung ngành nghề kinh doanh, Vingroup sẽ bổ sung các ngành nghề liên quan đến VinMetal như sản xuất sắt, thép, gang; đúc sắt, thép; rèn, dập, ép và cán kim loại; gia công cơ khí. Đồng thời là bổ sung ngành nghề liên quan đến Vin New Horizon: Hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công, người già và người khuyết tất không có khả năng tự chăm sóc, hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng.