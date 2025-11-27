Vingroup trở thành doanh nghiệp triệu tỷ vốn hóa đầu tiên của Việt Nam?

Cổ phiếu Vingroup (mã VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục bứt phá mạnh mẽ qua đó thiết lập đỉnh mới. Cổ phiếu này có thời điểm tăng hơn 3% phiên 27/11 qua đó đẩy vốn hóa thị trường lên trên 970.000 tỷ đồng và đứng trước cơ hội lớn trở thành doanh nghiệp triệu tỷ đầu tiên của Việt Nam. Về mặt lý thuyết, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể lập kỳ tích này ngay trong hôm nay.

Cổ phiếu Vingroup bốc đầu trong bối cảnh hàng loạt dự án trong nhiều lĩnh vực của tập đoàn đang được tích cực triển khai trên khắp cả nước. Trong đó, VinSpeed – đơn vị đề xuất tham gia siêu dự án Đường sắt cao tốc Bắc Nam (60 tỷ USD), cũng đang trong quá trình nghiên cứu đầu tư tuyến metro tốc độ cao, kết nối nội đô thành phố đến Cần Giờ.

Ở mảng năng lượng, VinEnergo do Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng và 2 người con trai góp vốn thành lập, được Sở Công thương Hà Tĩnh đánh giá đủ năng lực thực hiện 2 dự án điện gió có tổng mức đầu tư gần 40.000 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực công nghiệp, VinMetal có quy mô vốn 10.000 tỷ đồng và được định hướng phát triển tổ hợp thép công nghiệp – công nghệ cao tại Vũng Áng (Hà Tĩnh), công suất giai đoạn 1 khoảng 5 triệu tấn/năm.

Bên cạnh đó, Vinhomes Hà Tĩnh (thành viên Vingroup) sẽ xây dựng dự án bến cảng quốc tế Sơn Dương tại phường Vũng Áng. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 8.800 tỷ đồng. Quy mô xây dựng 3 cầu cảng, tổng chiều dài 1.050 m, tiếp nhận tàu tổng hợp, container trọng tải 100.000 tấn.

Với mảng dịch vụ, dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh đang đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB). Đây là dự án lớn nhất lịch sử của Vingroup với tổng mức đầu tư hơn 456.600 tỷ đồng (tương đương gần 18 tỷ USD).

Trong một diễn biến khác, cổ đông Vingroup mới đây đã thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, Vingroup sẽ phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu thưởng, với tỷ lệ 1:1. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4 này, thời điểm cụ thể giao cho HĐQT Vingroup quyết định.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Vingroup sẽ tăng gấp đôi, lên hơn 77.000 tỷ đồng. Con số này đưa tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng vượt qua Hòa Phát để trở thành doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Vốn điều lệ sau phát hành của Vingroup sẽ chỉ kém 3 ngân hàng Vietcombank, MB và VPBank.

Về kết quả kinh doanh, tổng doanh thu thuần hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025 của Vingroup đạt 169.611 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 7.565 tỷ đồng, gấp 1,9 lần cùng kỳ năm 2024, hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm 2025. Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản Vingroup đạt 1.087.870 tỷ đồng, tăng 30% so với 31/12/2024 và là lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.