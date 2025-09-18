Vingroup và tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa lập “cú đúp” chưa từng có trong lịch sử thương trường Việt Nam

Tập đoàn Vingroup vừa được vinh danh là một trong những công ty tốt nhất thế giới - World's Best Companies - do Tạp chí TIME bình chọn. Đây là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên và duy nhất có tên trong bảng xếp hạng danh giá toàn cầu này cho đến thời điểm hiện tại.

World's Best Companies do Tạp chí TIME cùng Công ty dữ liệu hàng đầu thế giới Statista thực hiện. Bảng xếp hạng được thực hiện dựa trên những tiêu chí về tăng trưởng doanh thu, sự hài lòng của nhân viên và những phân tích kỹ lưỡng về yếu tố ESG (bao gồm môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp).

Kết quả, Tập đoàn Vingroup vượt trội ở cả 3 tiêu chí trên, với tổng điểm 77.06, xếp thứ 817 trong top 1.000 Doanh nghiệp tốt nhất thế giới. Trong số đó, với tiêu chí "Tăng trưởng doanh thu", Vingroup được xếp hạng "Rất cao", với tổng tài sản đạt hơn 958.235 tỷ đồng, tính đến ngày 30/6/2025. Trong nửa đầu năm 2025, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của tập đoàn lần lượt đạt gần 130.476 tỷ đồng và gần 4.540 tỷ đồng. Doanh thu trong 6 tháng đầu năm tăng 103% so với cùng kỳ năm trước.

Vingroup là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam được TIME bình chọn là một trong những công ty tốt nhất thế giới - World's Best Companies. Ảnh: VIC

Với tiêu chí "Sự hài lòng của nhân viên", Tập đoàn Vingroup đạt xếp hạng thứ 894 trên toàn cầu. Theo đó, tập đoàn đã tạo ra môi trường làm việc vô cùng năng động, thúc đẩy tinh thần cống hiến, sáng tạo, gắn kết và đặc biệt chú trọng phát triển cá nhân. Tại Việt Nam, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng luôn đứng đầu danh sách "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" thường niên của các tổ chức đánh giá độc lập.

Với tiêu chí "Phát triển bền vững", Vingroup tiếp tục vượt qua nhiều thương hiệu lớn trên thế giới với những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của xã hội, không chỉ tại Việt Nam mà còn có sức ảnh hưởng ra thế giới. Cụ thể, tập đoàn đã trở thành hình mẫu doanh nghiệp tiêu biểu đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đặc biệt là cuộc cách mạng di chuyển xanh toàn cầu.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Vingroup, Chủ tịch VinFast, chia sẻ: "Việc Vingroup được bình chọn là một trong "Những công ty tốt nhất thế giới năm 2025" của TIME không chỉ ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi mà còn là sự công nhận cho uy tín, sự minh bạch và vị thế của Vingroup trên toàn cầu. Đây sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục kiên định với mục tiêu tăng trưởng bền vững, kiến tạo môi trường làm việc văn minh, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội, vì một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người".

Trước đó, VinFast đã được TIME vinh danh trong các bảng xếp hạng uy tín 2 năm liên tiếp: Top 100 công ty có tầm ảnh hưởng nhất thế giới (Most Influental Companies 2024) và 500 công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2025 (Asia-Pacific's Best Companies of 2025). Đặc biệt, trong các bảng xếp hạng 500 công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2025 vừa nêu, hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được xếp vào nhóm công ty "định hình vị thế của khu vực trên bản đồ kinh tế thế giới".

Ngoài ra, gần đây, 6 thương hiệu thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup gồm Vinhomes, VinFast, Vinpearl, Vincom Retail, Vinschool, Vinmec cũng mới được vinh danh trong Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam do công ty định giá thương hiệu uy tín toàn cầu Brand Finance công bố.

Tổng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt Chủ tịch Samsung

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện đứng thứ 182 trong danh sách các tỷ phú giàu nhất hành tinh. Ảnh chụp màn hình

Theo số liệu thống kê trực tiếp từ Forbes, tính đến 10h sáng 18/9, tổng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã nâng lên mức kỷ lục mới ở 14,5 tỷ USD, tăng hơn 400 triệu USD chỉ trong 24 giờ qua. Với giá trị tài sản này, ông Phạm Nhật Vượng hiện đứng thứ 182 trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới. Đáng chú ý, ông cũng là người Việt Nam đầu tiên nằm trong nhóm 200 người giàu nhất thế giới.

Khối tài sản khổng lồ trên còn giúp tỷ phú giàu nhất Việt Nam đứng trên cả Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong, người hiện sở hữu khối tài sản ròng khoảng 12,9 tỷ USD và xếp thứ 224 thế giới.

Sở dĩ tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng gia tăng đột biến trong thời gian qua là nhờ đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC.

Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 17/9, trong khi phần lớn cổ phiếu vốn hóa lớn chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu VIC của Vingroup lại nổi lên nâng đỡ thị trường. Theo đó, chỉ riêng mã VIC đã đóng góp hơn 7 điểm tăng cho VN-Index, từ đó giúp chỉ số chính thu hẹp đáng kể biên độ giảm trong phiên.

Đặc biệt, với mức tăng 6%, thị giá VIC tiếp tục lập kỷ lục mới ở mốc 143.100 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là lần lập đỉnh thứ 3 chỉ trong vòng 2 tuần của cổ phiếu này, đưa tổng mức tăng VIC ghi nhận từ đầu năm đến nay lên tới 255%.

Chính nhờ đà bứt phá ấn tượng của cổ phiếu VIC, vốn hóa của Vingroup đã tăng thêm khoảng 400.000 tỷ đồng từ đầu năm, cán mốc 555.300 tỷ đồng, tương đương 21,3 tỷ USD. Với thành tích này, Vingroup chính thức vượt qua Vietcombank để trở thành doanh nghiệp niêm yết có quy mô vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngoài ra, đà tăng ấn tượng của cổ phiếu VIC còn diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn Vingroup đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh sang nhiều lĩnh vực mới. Đồng thời, tập đoàn thể hiện lập trường cứng rắn trước các thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội.

Cụ thể, cách đây vài ngày, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cáo buộc các đối tượng này đưa thông tin bịa đặt, xuyên tạc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín doanh nghiệp và tiềm ẩn nguy cơ dẫn dắt dư luận sai lệch.

Kết quả, chỉ sau chưa đầy 24 giờ kể từ khi thông tin khởi kiện được công bố, hơn 50 kênh và trang mạng xã hội đã chủ động gỡ bỏ hoặc ẩn các nội dung sai sự thật. Thậm chí, một số cá nhân đã công khai xin lỗi, đính chính thông tin trên nền tảng cá nhân hoặc gửi thư xin lỗi trực tiếp đến Tập đoàn Vingroup và cơ quan chức năng, cam kết chấm dứt hành vi vi phạm.