Vinhomes Green Paradise - Siêu đô thị biển hàng đầu thế giới

Ngày 15/9/2025, tại TP.HCM, sự kiện Lễ ký kết hợp tác phân phối chính thức dự án đã diễn ra trang trọng. Trong đó, liên minh We Property – Châu Đại Dương – SG Property vinh dự được trao chứng nhận Đại lý F1 chính thức, khẳng định uy tín và năng lực tiên phong đồng hành cùng siêu dự án.

Vinhomes Green Paradise – Biểu tượng mới của TP.HCM

Cần Giờ từ lâu vốn được xem là "lá phổi xanh" của thành phố với hệ sinh thái rừng ngập mặn quý hiếm, được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Trên nền tảng thiên nhiên độc bản ấy, Vinhomes Green Paradise được kiến tạo như siêu đô thị biển đảo tiên phong của TP.HCM, quy mô 2.870 ha với tổng vốn đầu tư 9 tỷ USD (tương đương khoảng 217.000 tỷ đồng). Mục tiêu trở thành biểu tượng mới mang tầm vóc quốc tế, sánh ngang những điểm đến nổi tiếng toàn cầu như Dubai (Palm Jumeirah), Singapore (Marina Bay Sands),...

Vinhomes Green Paradise - Siêu đô thị lấn biển xanh - thông minh - sinh thái & tái sinh hàng đầu thế giới

Dự án được phát triển theo mô hình ESG++ tiên phong - kết hợp giữa phát triển bền vững môi trường, ứng dụng công nghệ quản trị thông minh và mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp. Tại đây, cư dân được tận hưởng những biểu tượng chưa từng có tại Việt Nam như: Paradise Lagoon rộng gần 800 ha, tháp biểu tượng 108 tầng - cao bậc nhất Việt Nam, Nhà hát Blue Waves lớn nổi tiếng tại Đông Nam Á, cùng bến du thuyền 5 sao, hệ thống 02 sân golf 18 hố chuẩn quốc tế, chuỗi khách sạn quốc tế, hệ thống trường học và bệnh viện tiêu chuẩn toàn cầu.

Hệ tiện ích đẳng cấp tại Siêu đô thị Vinhomes Cần Giờ

Không chỉ dừng lại ở tiện ích nội khu, dự án còn được hậu thuẫn bởi hạ tầng đồng bộ. Cầu Cần Giờ chuẩn bị được khởi công, tuyến metro tốc độ cao kết nối trực tiếp với Phú Mỹ Hưng chỉ trong 12 phút, và các tuyến cao tốc liên vùng đang dần hoàn thiện. Tất cả biến Cần Giờ từ một khu sinh thái ven biển trở thành biểu tượng đô thị tầm vóc toàn cầu, vừa đáng sống, vừa là "bảo chứng đầu tư" dài hạn.

Liên minh We Property – Châu Đại Dương – SG Property: Uy tín và sức mạnh hợp lực tại miền Nam

Việc được lựa chọn trở thành Đại lý F1 chính thức của Vinhomes Green Paradise khẳng định năng lực và uy tín vượt trội của liên minh We Property – Châu Đại Dương – SG Property. Đây là những thương hiệu giàu kinh nghiệm, chuyên phân phối bất động sản cao cấp, hàng hiệu, nhiều năm gắn bó cùng các dự án lớn của Vinhomes và đã tạo dựng được niềm tin vững chắc trên thị trường miền Nam.

Liên minh We Property - Châu Đại Dương - SG Property tự tin đồng hành cùng khách hàng trong quá trình đầu tư

Liên minh hiện quy tụ hơn 300 chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và am hiểu thị trường. Khách hàng không chỉ nhận được thông tin minh bạch, chính xác, trực tiếp từ chủ đầu tư, mà còn được tư vấn chuyên sâu, cá nhân hóa để đưa ra những quyết định đầu tư hiệu quả.

Đặc biệt, liên minh luôn sở hữu giỏ hàng phong phú và độc quyền, giữ vị thế hàng đầu trong các sự kiện mở bán. Điều này bảo chứng rằng khách hàng lựa chọn We Property – Châu Đại Dương – SG Property sẽ luôn có cơ hội sở hữu sản phẩm đúng nhu cầu, với lợi thế cạnh tranh rõ rệt so với thị trường.

Cam kết đồng hành cùng khách hàng tinh hoa

Hơn cả việc phân phối sản phẩm, liên minh We Property – Châu Đại Dương – SG Property còn cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng. Với đội ngũ chuyên nghiệp và hệ thống chăm sóc toàn diện, liên minh mang đến dịch vụ hậu mãi khác biệt: hỗ trợ cho thuê, bán lại, quản lý tài sản, đặc biệt phù hợp với khách hàng ở xa hoặc nhà đầu tư quốc tế.

Liên minh We Property - Châu Đại Dương - SG Property cam kết đồng hành cùng khách hàng xuyên suốt quá trình đầu tư

Mỗi sản phẩm tại Vinhomes Green Paradise, dưới sự đồng hành của liên minh, không chỉ là một nơi an cư đẳng cấp mà còn là tài sản đầu tư bền vững, được bảo chứng bởi uy tín chủ đầu tư và năng lực phân phối hàng đầu miền Nam.

Sự kiện ký kết đại lý phân phối chiến lược vừa qua không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng của Vinhomes Green Paradise, mà còn là cột mốc khẳng định vị thế và cam kết đồng hành của liên minh We Property – Châu Đại Dương – SG Property. Với kinh nghiệm chinh chiến nhiều dự án tầm cỡ, lực lượng tư vấn hùng hậu và lợi thế tuyệt đối tại thị trường miền Nam, liên minh tự tin cùng khách hàng tinh hoa kiến tạo cuộc sống phồn vinh và tương lai bền vững tại siêu đô thị biển đảo mang tầm vóc quốc gia.

Liên minh đại lý phân phối chiến lược dự án Vinhomes Green Paradise

Công ty TNHH We Property

Trụ sở: Tầng 7, Toà nhà MB Bank, 173 Trần Não, P. An Khánh, TP.HCM

Hotline: 092 777 6699

Website: weproperty.vn

Công ty TNHH Đầu Tư BĐS Châu Đại Dương

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bàn Cờ, TP.HCM

Chi Nhánh Bình Thạnh: 119 Ung Văn Khiêm, P. Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

Hotline: 090 1111 060

Website: chaudaiduong.com.vn

Công ty Cổ phần SG Property

Trụ sở: 45 Hoàng Việt, P. Tân Sơn Nhất, TP.HCM

Chi nhánh Khu Đông: 31 Nguyễn Quý Cảnh, P. An Khánh, TP.HCM

Chi nhánh Vũng Tàu: SH06 - Vung Tau Centre Point, đường 2 tháng 9, P. Tam Thắng, TP.HCM

Hotline: 0933 693 693

Website: sgproperty.com.vn