Vinhomes lãi 9 tháng hơn 15.000 tỷ, doanh số chưa ghi nhận cao kỷ lục

Công ty Cổ phần Vinhomes (HOSE: VHM) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2025 theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), phản ánh tình hình tài chính vững chắc và dòng tiền lành mạnh, song song với kết quả bán hàng khả quan, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ trong các quý tới.

Tổng doanh số 9 tháng đầu năm đạt 162.582 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu thị trường mạnh mẽ và hiệu quả của chiến lược bán hàng. Doanh số chưa ghi nhận đến cuối tháng 9 đạt 223.937 tỷ đồng, tăng 93% so với thời điểm cuối quý 3 năm 2024, mức cao kỷ lục – là nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tại thời điểm 30/09/2025, Vinhomes tiếp tục duy trì nền tảng tài chính vững mạnh với tổng tài sản đạt 768.264 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 234.930 tỷ đồng, lần lượt tăng 36% và 6% so với cuối năm 2024. Đặc biệt, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 48.768 tỷ đồng, tăng mạnh 69%, phản ánh dòng tiền kinh doanh lành mạnh. Hàng tồn kho đạt 125.608 tỷ đồng, tăng 130% so với cuối Quý 4.2024, chủ yếu do đẩy mạnh triển khai các dự án quy mô lớn, phản ánh tiến độ đầu tư tích cực cho chu kỳ mở bán mới.

Tổng doanh thu thuần hợp nhất 9 tháng đầu năm đạt 51.092 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh và giao dịch bán lô lớn ghi nhận vào doanh thu tài chính) đạt 70.353 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty đạt 15.313 tỷ đồng.

Tâm điểm Quý III là Vinhomes Green Paradise, siêu dự án tại Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh với quy mô 2.870 ha, được định vị là Thành phố Xanh – Thông minh – Sinh thái – Tái sinh hàng đầu thế giới, phát triển theo mô hình ESG++. Vinhomes Green Paradise sở hữu hàng loạt công trình điểm nhấn tầm cỡ quốc tế như Paradise Lagoon 800 ha, Nhà hát Sóng Xanh 7 ha, tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao lớn nhất Việt Nam cùng quy hoạch đáp ứng tiêu chuẩn/chứng chỉ BREEAM Communities và ISO 37122, vận hành bằng 100% năng lượng tái tạo và hệ thống giao thông xanh.

Dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng đô thị biển mới của Việt Nam và thế giới trong thập kỷ tới, đặc biệt khi hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng chiến lược như Đường sắt tốc độ cao 350 km/h, Cầu Cần Giờ, nút giao cao tốc Bến Lức – Long Thành – đường Rừng Sác, và tuyến đường vượt biển Vũng Tàu – Cần Giờ đang được đề xuất.

Song song với đó, để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, Vinhomes cùng Vingroup đã khánh thành và khởi công đồng loạt 6 công trình trọng điểm trên cả nước. Tâm điểm là Trung tâm Triển lãm Việt Nam tại Đông Anh (Hà Nội) – hoàn thành chỉ sau gần 10 tháng thi công.

Cùng thời điểm đó, cầu Hoàng Gia (Hải Phòng) chính thức thông xe, rút ngắn thời gian di chuyển từ Vinhomes Royal Island đến trung tâm thành phố xuống khoảng 5 phút. Ngoài ra, sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế tại Quang Hanh (Quảng Ninh), khu công nghiệp Vinhomes tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) và khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây (Tây Ninh) cũng được khởi công, đánh dấu bước đi chiến lược trong hành trình mở rộng dấu ấn Vinhomes trên toàn quốc.

Chuỗi dự án mang tầm vóc quốc gia này không chỉ thúc đẩy kinh tế, hạ tầng, công nghiệp và du lịch tại các địa phương, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của Vinhomes trong việc kiến tạo nội lực và đồng hành cùng hành trình phát triển – hội nhập của Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động phát triển dự án, các đại đô thị Vinhomes tiếp tục là trung tâm cộng đồng và điểm đến giải trí – nghỉ dưỡng hàng đầu trên toàn quốc. Tại Ocean City (phía Đông Hà Nội), khu đô thị hiện là nơi an cư của hơn 90.000 cư dân và đón hơn 10 triệu lượt du khách mỗi năm, đang trở thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất miền Bắc với hơn 2.000 cửa hàng sầm uất, gần 100 tiện ích đồng bộ về giáo dục, y tế, mua sắm, giải trí, cùng chuỗi sự kiện sôi động như 7UP Water Splash Concert và Happy Moon Festival.

Tại Vinhomes Royal Island (Hải Phòng), sau hơn một năm ra mắt, dự án dần trở thành trung tâm mới của thành phố Cảng với hàng loạt tiện ích đã và sắp đi vào hoạt động như Vincom Mega Mall, phòng khám Vinmec chuẩn 5 sao, bể bơi Hoàng Gia 2.000 m² và hệ thống trường liên cấp Vinschool. Trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 80 năm, các khu đô thị Vinhomes trên toàn quốc đã thu hút hàng trăm nghìn cư dân và du khách, riêng Vinhomes Royal Island đón gần 250.000 lượt khách chỉ trong 4 ngày, tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng phong cách sống hiện đại và gắn kết cộng đồng bền vững.

Những kết quả nổi bật trong Quý III là nền tảng vững chắc để Vinhomes hoàn thành mục tiêu cả năm 2025, trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào chu kỳ phát triển mới, với động lực từ niềm tin thị trường gia tăng.