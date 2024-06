Vinhomes, Masterise, Geleximco, Flamingo...đổ bộ, bất động sản Hải Phòng được nhà đầu tư "săn đón"

Theo thông tin dữ liệu của Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm toàn thị trường bất động sản Hải Phòng trong tháng 5/2024 tăng 2%, lượng tin đăng tăng 4%. Nhiều quận/huyện của Hải Phòng ghi nhận sự tăng trưởng về mức độ quan tâm của người tìm kiếm bất động sản. Đơn cử, quận Hải An tăng 7%, Ngô Quyền tăng 8%, Kiến An tăng 12%, An Lão tăng 7%, Kiến Thụy tăng 9%; Đồ Sơn tăng 2%, Vĩnh Bảo tăng 29%.

Với thị trường mua bán, so với tháng trước đó, mức độ quan tâm tăng mạnh nhất ở căn hộ chung cư Hải Phòng với mức tăng 13%, tiếp đến nhà mặt phố tăng 4%, biệt thự tăng 2%, trong khi đó nhà riêng và đất nền đều giảm 2% so với tháng trước.

Thị trường bất động sản Hải Phòng ở mảng mua bán cũng ghi nhận lượng tin đăng tăng mạnh. Trong đó, chung cư, nhà mặt phố tăng mạnh nhất với mức tăng lần lượt là 33% và 15%. Tuy nhiên, đất nền, biệt thự, nhà riêng ghi nhận mức sụt giảm từ 1 đến 4%.

Khu vực có mức độ quan tâm nổi bật ở thị trường bất động sản Hải Phòng phải kể đến là Vĩnh Bảo tăng 27%, Kiến An tăng 12%, An Lão tăng 7%.

Trên thị trường cho thuê, so với tháng trước đó, thị trường bất động sản Hải Phòng ghi nhận mức độ quan tâm tăng mạnh ở nhiều loại hình. Trong đó, nhà trọ tăng 42%, nhà mặt phố tăng 20%, nhà riêng tăng 13%, chung cư tăng 10%. Không chỉ mức độ quan tâm mà lượng tin đăng cũng tăng mạnh với các mức tăng cụ thể như sau: nhà mặt phố tăng 51%, văn phòng tăng 47%, nhà riêng tăng 16%, chung cư tăng 7%, kho/xưởng tăng 4%. Khu vực có mức độ quan tâm nổi bật trên thị trường cho thuê phải kể đến là Thủy Nguyên tăng 49%, Hải An và An Lão tăng 20% so với tháng trước đó.

Thời gian gần đây, tỉnh Hải Phòng đang chứng kiến sự đổ bộ của hàng loạt nhà phát triển bất động sản lớn như Vinhomes, Masterise Homes, Nam Long, TNG Holdings, Hưng Thịnh, Doji Land... với những dự án có số vốn đầu tư lên tới hàng tỷ USD.

Đáng chú ý, dự án "Thành phố Đảo Hoàng gia" - "đảo tỷ phú" Vinhomes Royal Island tại đảo Vũ Yên, Hải Phòng do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư ra mắt vào tháng 3. Dự án có quy mô 877,2 ha, trong đó diện tích bên đảo Vũ Yên là 872,6 ha và diện tích bên đất liền là 4,6 ha.

Bên cạnh đó, Vinhomes đăng ký làm 2 dự án là Khu đô thị mới ở quận Dương Kinh với tổng mức đầu tư hơn 23.200 tỷ đồng và dự án nhà ở xã hội quận Hải An với tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Masterise Homes cũng gia nhập thị trường địa ốc Hải Phòng với dự án Masterise Homes Thủy Nguyên diện tích khoảng 8 ha, dự kiến khởi công quý III với hơn 200 sản phẩm nhà thấp tầng.

Hay như DOJI Land, BRG, Flamingo, Geleximco, Hoàng Huy... cũng đều triển khai các dự án nhà ở thương mại hay du lịch quy mô lớn tại Hải Phòng.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, trên thực tế, từ năm 2023, khi thị trường cả nước vẫn đang trầm lắng thì bất động sản Hải Phòng đã khá sôi nổi với hàng loạt dự án được khởi công, hàng chục dự án được giới thiệu và mở bán chính thức trên thị trường và đó chính là đà tiếp dẫn cho sự chuyển mình tích cực của bất động sản thành phố trong 4 tháng đầu năm 2024.

Trước những thông tin tích cực về loạt "ông lớn" đổ bộ, giới chuyên gia dự báo thị trường bất động sản Hải Phòng quý 2/2024 sẽ tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh chung của thị trường bất động sản cả nước.