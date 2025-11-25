Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vinhomes tất toán lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng

25-11-2025

Vinhomes đã thực hiện thanh toán 61,15 tỷ đồng tiền lãi và 2.000 tỷ đồng tiền gốc lô trái phiếu mã VHMBS2325004 vào ngày 24/11/2025 và tất toán xong lô trái phiếu này đúng theo kế hoạch đã đăng ký.

Công ty CP Vinhomes (Vinhomes, MCK: VHM) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi đối với lô trái phiếu mã VHMBS2325004.

Theo đó, doanh nghiệp đã thực hiện thanh toán 61,15 tỷ đồng tiền lãi và 2.000 tỷ đồng tiền gốc vào ngày 24/11/2025 và tất toán xong lô trái phiếu này đúng theo kế hoạch đã đăng ký.

Vinhomes tất toán lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

Nguồn: HNX

Được biết, lô trái phiếu VHMBS2325004 phát hành ngày 23/11/2023, với giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.

Trước đó, ngày 17/10/2025, doanh nghiệp đã hoàn tất thanh toán gốc và lãi cho hai lô trái phiếu mã VHMB2325002 và VHMB232503.

Cụ thể, tổng số tiền Vinhomes đã chi trả gồm: hơn 1.545 tỷ đồng (1.500 tỷ đồng tiền gốc và hơn 45 tỷ đồng tiền lãi) cho lô VHMB2325002 và 2.060 tỷ đồng (gồm 2.000 tỷ đồng tiền gốc và hơn 60 tỷ đồng tiền lãi) cho lô VHMB2325003.

Liên quan đến tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Vinhomes, mới đây, doanh nghiệp này đã có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 16 (từ và bao gồm ngày 25/08/2025 đến và không bao gồm ngày 25/11/2025) của trái phiếu VHMB2126003.

Ngày đăng ký cuối cùng là 11/11/2025, với lãi suất trái phiếu 8,875%/năm; tương ứng tỷ lệ thanh toán: 1 trái phiếu được nhận 2.236,986 đồng. Ngày thanh toán thực tế là 25/11/2025.

Trong một diễn biến khác, ngày 17/10/2025, HĐQT VHM đã ban hành Nghị quyết số: 10/2025/NQ-HĐQT-VHM phê duyệt về việc điều chỉnh thông tin Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại các phường Tuần Châu và Hà An, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, địa điểm thực hiện dự án (do thay đổi thông tin địa giới hành chính) tại các phường Tuần Châu và Hà An, tỉnh Quảng Ninh.

Về quy mô đầu tư, tổng diện tích đất dự kiến thực hiện dự án khoảng 4.119,23 ha, trong đó bao gồm khoảng 933,23 ha tại phường Tuần Châu và khoảng 3.186 ha tại phường Hà An. Tổng mức đầu tư của dự án là 456.639 tỷ đồng

HĐQT giao Tổng Giám đốc Người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp quyết định các vấn đề liên quan đến dự án thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan để điều chỉnh dự án theo các nội dung đã được HĐQT phê duyệt.


