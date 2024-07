Vinhomes (VHM) có kế hoạch mở bán Vinhomes Cổ Loa và Vinhomes Đan Phượng trong nửa cuối năm 2024

Công ty Chứng khoán Vietcap công bố báo cáo kết quả kinh doanh của CTCP Vinhomes (mã: VHM). Theo đó, doanh số bán hàng cao trong quý 2/2024 nhờ doanh số bán lẻ tiếp tục cải thiện và doanh số bán lô lớn mới tại Royal Island. Giá trị hợp đồng bán hàng quý 2/2024 của VHM đạt 35.500 tỷ đồng, tăng 120% so với quý trước và tăng 43% so với cùng kỳ, với doanh số bán lẻ (chiếm 53%) tăng 17% so với quý trước do được thúc đẩy bởi dự án Royal Island được mở bán gần đây.

Trong tháng 3, VHM đã mở bán dự án Royal Island tại tỉnh Hải Phòng (với tổng diện tích là 877 ha với 8.300 căn thấp tầng). Tại cuối quý 2/2024, khoảng 2.800 căn tại dự án này đã được bán lẻ cho khách hàng cá nhân, tương đương 90% tổng số căn được mở bán. Giá trị hợp đồng bán hàng đạt 51.700 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024, tăng 27% so với cùng kỳ; trong đó dự án Royal Island đóng góp 81%.

VietCap dẫn thông tin từ ban lãnh đạo cho biết, tính đến tháng 6/2024, VHM đang trong quá trình hoàn tất 2 giao dịch bán lô lớn tiềm năng với tổng giá trị vào khoảng 40.000 tỷ đồng. Chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo giá trị hợp đồng bán hàng năm 2024 của chúng tôi là 77.400 tỷ đồng nhờ doanh số trong nửa đầu năm 2024 cao hơn dự kiến tại Royal Island.

Tính đến cuối quý 2/2024, doanh số bán hàng chưa ghi nhận của VHM là 118.700 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ, với doanh số bán lô lớn chiếm 58%. Ban lãnh đạo kỳ vọng 55% doanh số bán hàng chưa ghi nhận sẽ được ghi nhận trong nửa cuối năm 2024.

Nguồn: VHM, Vietcap tổng hợp.

Vietcap cho hay, ban lãnh đạo VHM có kế hoạch mở bán 2 dự án mới tại Hà Nội trong nửa cuối năm 2024 – Cổ Loa (385 ha, chủ yếu là căn cao tầng) và Wonder Park (133 ha, chủ yếu là căn thấp tầng), cùng với việc tiếp tục bán hàng tại các dự án hiện hữu.

Ngoài ra, trong tháng 7/2024, VHM đã mở bán The Royal Residence (phân khu cao tầng của Vinhomes Star City Thanh Hóa) và ghi nhận tỷ lệ hấp thụ trong lần mở bán đầu tiên đạt 70% trong vòng 5 ngày.

Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng cũng được chấp thuận chủ trương đầu tư. VHM hiện có một KCN đang hoạt động là Tổ hợp Sản xuất Ô tô VinFast tại Hải Phòng (tổng diện tích là 276 ha; tỷ lệ lấp đầy 100%) và một số KCN/cụm công nghiệp trong kế hoạch – chủ yếu tại tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, và Hà Tĩnh.

Vào ngày 13/07, Phó Thủ tướng đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư KCN Vinhomes Vũng Áng (tổng diện tích là 965ha; Hà Tĩnh). "Chúng tôi hiện chưa đưa mảng phát triển KCN vào dự báo lợi nhuận của chúng tôi vì chúng tôi cho rằng mảng này đóng góp không đáng kể vào triển vọng lợi nhuận giai đoạn 2024-2026 của VHM", Vietcap dẫn lời của ban lãnh đạo VHM.