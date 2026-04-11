Vinpearl kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới với “kỳ tích bên vịnh” Vinhomes Pearl Bay

Năm 2026 được xác định là năm bản lề, và Vinhomes Pearl Bay Nha Trang chính là dự án tiên phong, mở ra chương mới trong hành trình nâng tầm Vinpearl trên bản đồ du lịch, nghỉ dưỡng toàn cầu.

Làn sóng mới định hình lại thị trường nghỉ dưỡng

Sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ, du lịch Việt Nam bước vào chu kỳ phát triển mới, nơi lợi thế cạnh tranh không còn nằm ở tài nguyên mà chuyển sang năng lực vận hành và chất lượng trải nghiệm.

Nha Trang - Khánh Hòa là thị trường phản chiếu rõ nét xu hướng này với 16,4 triệu lượt khách năm 2025 và đà tăng trưởng tiếp tục duy trì trong năm 2026. Sự bứt phá không chỉ mở ra cơ hội mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về chuẩn dịch vụ, khả năng vận hành và tính đồng bộ trong trải nghiệm.

Trong bối cảnh đó, Vinpearl kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới với chiến lược mở rộng danh mục khách sạn và hợp tác vận hành quốc tế trong 3 năm tới, từng bước chuyển dịch sang mô hình đa thương hiệu, đa phân khúc và chuẩn hóa theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Chiến lược này không phải bước đi ngắn hạn, mà được xây dựng trên nền tảng tích lũy hơn hai thập kỷ. Từ năm 2022, Vinpearl đã từng bước nâng chuẩn vận hành thông qua hợp tác với các tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế như Meliá và Marriott. Đến năm 2025, hệ thống phục vụ khoảng 13,4 triệu lượt khách, tạo nên quy mô đủ lớn và được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khi nền tảng đã hoàn thiện, Vinpearl bước sang giai đoạn phát triển chiều sâu, nơi cấu trúc thương hiệu và năng lực vận hành trở thành lợi thế cốt lõi. Đây cũng là tiền đề để doanh nghiệp mở rộng hợp tác toàn cầu, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái đa thương hiệu.

Hoàn thiện cấu trúc thương hiệu bằng hợp tác quốc tế

Trong lộ trình 3 năm tới, Vinpearl đẩy mạnh hợp tác với các tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế nhằm mở rộng danh mục thương hiệu và gia tăng tính linh hoạt trong vận hành.

Đáng chú ý, Wyndham Hotels & Resorts - một trong những tập đoàn quản lý khách sạn lớn nhất thế giới với hơn 8.000 khách sạn tại 95 quốc gia được xem là đối tác chiến lược tiềm năng trong giai đoạn này. Không chỉ mang lại độ phủ thương hiệu toàn cầu, Wyndham Hotels & Resorts còn hứa hẹn đem đến tiêu chuẩn vận hành đồng bộ, từ quản lý, dịch vụ đến mạng lưới khách hàng quốc tế. Đây là yếu tố không chỉ nâng cấp dịch vụ, mà trực tiếp nâng tầm trải nghiệm, đáp ứng chuẩn mực ngày càng cao của tầng lớp khách hàng tinh hoa.

Vinpearl mở rộng hợp tác với các Tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế tại Vinhomes Pearl Bay

Những hợp tác quốc tế không dừng ở cấp độ thương hiệu, mà được triển khai cụ thể tại các dự án - nơi tiêu chuẩn quốc tế được hiện thực hóa trong vận hành thực tế. Và Vinhomes Pearl Bay chính là dự án tiên phong cho chiến lược này.

Vinhomes Pearl Bay: chuẩn sống tinh hoa hoà nhịp kinh tế sôi động

Tọa lạc tại số 9 Trần Phú – quỹ đất ven biển trung tâm hiếm hoi còn lại của Nha Trang, Vinhomes Pearl Bay không chỉ được định vị như một "tọa độ sống mới của giới thượng lưu", dự án còn mở ra một không gian kinh doanh sôi động, nơi mỗi sản phẩm vừa mang giá trị tích sản, vừa có khả năng khai thác nhờ sức hút du lịch mạnh mẽ.

Cấu trúc tiện ích không chỉ phục vụ đời sống, mà còn góp phần hình thành một "thành phố trong thành phố", nơi cư dân có thể vận hành kinh doanh, sống, làm việc, nghỉ dưỡng trong cùng một không gian. Hệ thống phố thương mại chủ đề Little Tokyo, Little Shanghai, chuỗi boutique hotel cùng bộ sưu tập công viên, thể thao, chăm sóc sức khỏe, và các không gian cộng đồng được bố trí đồng bộ, tạo nên nền tảng cho nhịp sống, kinh doanh sầm uất suốt ngày đêm.

Vinhomes Pearl Bay kết nối trực tiếp tới siêu quần thể du lịch Vinpearl Hòn Tre

Điểm đặc biệt của Vinhomes Pearl Bay nằm ở khả năng đón dòng khách thực. Từ ga cáp treo kế cận, dự án kết nối trực tiếp đến quần thể du lịch Vinpearl Hòn Tre, Hòn Tằm – nơi hội tụ hệ thống nghỉ dưỡng, giải trí và sự kiện quy mô lớn, duy trì lượng khách ổn định quanh năm.

Trong cấu trúc đó, hệ thống khách sạn mini do Vinpearl phát triển đóng vai trò như "thỏi nam châm hút khách", liên tục bổ sung lưu lượng du khách chất lượng cao cho toàn khu. Khi được kết hợp với các thương hiệu quản lý quốc tế, dòng khách này không chỉ dừng ở nội địa, mà còn mở rộng ra tệp khách quốc tế với thời gian lưu trú dài và mức chi tiêu cao.

Sự tham gia của các thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài việc nâng cấp dịch vụ. Đây là yếu tố giúp chuẩn vận hành thế giới trở thành một phần của trải nghiệm, đồng thời mở ra khả năng kết nối trực tiếp với mạng lưới khách toàn cầu. Với các sản phẩm thương mại dịch vụ, điều này đồng nghĩa với một lợi thế rõ rệt về nguồn khách, khả năng khai thác vượt trội và độ ổn định lâu dài trong kinh doanh.

Tận hưởng cuộc sống thượng lưu bên vịnh biển thiên đường

Nếu vị trí và tiện ích tạo nên nền tảng, thì hệ vận hành và dòng khách chính là yếu tố quyết định giá trị. Vinhomes Pearl Bay vì vậy không chỉ là nơi để ở, mà còn là một điểm đến kinh tế sôi động, nơi chuẩn sống tinh hoa gắn liền với khả năng vận hành thực và tiềm năng khai thác dài hạn.

Đây cũng là điểm khác biệt cốt lõi, giúp dự án vượt lên khỏi mô hình bất động sản nghỉ dưỡng truyền thống, để trở thành một hệ sinh thái sống – kinh doanh – trải nghiệm được vận hành theo chuẩn quốc tế ngay tại trung tâm Nha Trang.

Khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị du lịch toàn cầu

Chiến lược mới cho thấy Vinpearl không đơn thuần mở rộng, mà đang định hình lại vị thế trong chuỗi giá trị du lịch toàn cầu.

Việc hợp tác với các thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới không chỉ nâng cao năng lực, mà còn tạo nền tảng để các dự án được phát triển theo chuẩn quốc tế ngay từ đầu. Đồng thời, hệ chuẩn vận hành toàn cầu được đưa vào toàn hệ thống giúp gia tăng tính bền vững và khả năng cạnh tranh dài hạn. Đây cũng chính là bước chuyển mang tính định vị: đưa Vinpearl từ một thương hiệu nghỉ dưỡng hàng đầu trở thành hệ sinh thái du lịch – lưu trú vận hành theo chuẩn toàn cầu, với năng lực bứt phá trên bản đồ quốc tế.