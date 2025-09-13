Visa Việt Nam đồng hành với phong trào đua xe tại PVOIL VGC 2025

Đây là lần đầu tiên Visa tham gia tài trợ một giải đua ô tô thể thao tại Việt Nam. Mục tiêu của thương hiệu là kết nối thế giới qua thanh toán số sáng tạo, an toàn và đáng tin cậy, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, hỗ trợ sự phát triển của cá nhân và doanh nghiệp trên toàn cầu, cũng như hướng tới một tương lai mà mọi nền kinh tế đều có sự tham gia của mọi người từ khắp nơi trên thế giới.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ: "Visa tự hào đồng hành cùng PVOIL VGC 2025, góp phần thúc đẩy các hoạt động thể thao, văn hóa và giải trí tại Việt Nam. Thông qua sự kiện, chúng tôi mong muốn kết nối cộng đồng, truyền cảm hứng từ những đam mê chung và đóng góp vào bầu không khí sôi động của Thanh Hóa khi lần đầu tiên đăng cai Giải Đua Ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia PVOIL Cup. Điều này thể hiện cam kết của Visa trong việc mang đến những trải nghiệm ý nghĩa vượt ra ngoài lĩnh vực thanh toán số, đồng thời hỗ trợ phát triển du lịch và kinh tế địa phương".

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào (thứ sáu từ phải sang) nhận Kỷ niệm chương của Ban Tổ chức Giải cùng các nhà tài trợ khác

Giải đua PVOIL VGC 2025 tại Thanh Hóa đã mang đến cho khán giả những màn trình diễn drift kết hợp động cơ vô cùng mãn nhãn

PVOIL VGC 2025 cũng là hoạt động đầy ý nghĩa, được tổ chức đúng vào dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời chứng minh được năng lực tổ chức chuyên nghiệp của tỉnh Thanh Hóa, để lại ấn tượng mạnh mẽ cho các tay đua và hàng triệu lượt khán giả theo dõi.

Chiếc xe giành ngôi vô địch chung kết PVOIL VGC 2025 cùng tay đua Phạm Hoàng Đức, người gốc Thanh Hóa

Ông Nguyễn Đại Hoàng, Tổng Giám đốc công ty OTV Media, Đồng trưởng Ban Tổ chức cho biết: "Thành công của giải đấu tại Thanh Hóa chính là động lực lớn. Chúng tôi xin cảm ơn sự đồng hành của PVOIL, Visa cùng các đối tác. Đây là nền tảng để tiếp tục phát triển bộ môn Gymkhana, biến nó thành một sân chơi chuyên nghiệp, bài bản hơn nữa cho những người đam mê tốc độ".

Đặc biệt, giải đấu còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Thanh Hóa, do ông Nguyễn Văn Thành, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực, làm Chủ tịch, đã cùng với Công ty Cổ phần OTV Media và Quỹ OF Vì Cộng đồng trao 100 triệu đồng tặng cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường Hàm Rồng. Mục đích của chương trình là nhằm hỗ trợ các gia đình khó khăn có thân nhân gặp tai nạn giao thông trên địa bàn. Thông qua việc lồng ghép trách nhiệm cộng đồng vào các sự kiện thể thao, Ban Tổ chức cùng với các nhà tài trợ mong muốn xây dựng một giải đua không chỉ mang lại cảm xúc mạnh mẽ từ tốc độ, mà còn truyền cảm hứng về tinh thần nhân ái và sự phát triển bền vững.

Sau hai ngày thi đấu gay cấn, PVOIL VGC 2025 đã tìm ra những nhà vô địch xứng đáng trong số 26 vận động viên ở hai hạng cầu: Hạng Cầu trước (FWD) và Hạng Cầu sau - Hai cầu (RWD/AWD). Tổng giá trị giải thưởng lên tới 116 triệu đồng được trao như sau:

PVOIL VGC 2025 năm nay gồm 3 chặng đua, kéo dài trong 4tháng. Chặng chung kết vừa kết thúc thành công ngày 30 và 31/8 tại Quảng trường Hàm Rồng, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hoá. Trước đó là các chặng vòng loại khu vực gồm: PVOIL VGC Miền Nam 2025 tổ chức ngày 31/5 tại Trường đua Đại Nam, TP.HCM; và PVOIL VGC Miền Bắc tổ chức ngày 12-13/7 tại Quảng trường 30/10, Quảng Ninh.

Mỗi một chặng đua đều được Công ty Cổ phần OTV Truyền thông tổ chức theo quy mô của một lễ hội xe. Tại đó, bên cạnh hoạt động chính là cuộc tranh tài của các vận động viên, khán giả còn được trải nghiệm, thưởng thức nhiều hoạt động khác như lái thử các mẫu xe máy và ô tô đời mới (đến từ các thương hiệu VinFast, Skoda, BYD, Geely, Volkswagen, Ford, GAC, Omoda & Jaecoo), thưởng thức các màn trình diễn drift, đêm nhạc DJ, lễ hội âm thanh, hay tham gia thử thách nồng độ cồn cùng nhãn hàng Heineken 0.0.

Thông tin chi tiết về Giải Đua Ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2025

https://www.otofun.net/forums/pvoil-vgc-2025.491/