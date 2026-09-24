Vlasta Premier - Phú Thuận ra chính sách hỗ trợ lên tới 600 triệu đồng

Chính sách hỗ trợ hấp dẫn

Thị trường bất động sản ngày càng chú trọng đến giá trị thực và khả năng tối ưu dòng tiền. Trong bối cảnh đó, Vlasta Premier – Phú Thuận thu hút sự quan tâm với chính sách bán hàng mới, mang đến nhiều phương án tài chính linh hoạt, giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu bất động sản.

Một trong những điểm đáng chú ý của chính sách mới là chương trình cam kết thuê lại lên đến 600 triệu đồng, mang đến thêm giá trị hỗ trợ cho khách hàng trong kế hoạch sở hữu và khai thác sản phẩm. Song song đó, nếu lựa chọn phương án vay ngân hàng, khách hàng chỉ cần thanh toán 15% vốn tự có đến thời điểm nhận bàn giao, ngân hàng hỗ trợ vay lên đến 65% với lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng. Sau thời gian này, chính sách tiếp tục khóa trần lãi suất ở mức 10% trong 2 năm tiếp theo, giúp khách hàng có thêm cơ sở để chủ động hoạch định dòng tiền trong trung hạn.

Đáng chú ý, với phương án vay ngân hàng, khách hàng sẽ được hỗ trợ vay lên đến 65%. Kết hợp cùng chính sách hỗ trợ lãi suất trong 24 tháng đầu, khách hàng chỉ cần thanh toán 15% vốn tự có đến thời điểm nhận bàn giao.

Với khách hàng chủ động về nguồn vốn, phương án thanh toán sớm mang đến mức chiết khấu 11% trên giá trị hợp đồng. Đây là lựa chọn phù hợp với những khách hàng ưu tiên tối ưu chi phí thông qua việc sử dụng nguồn vốn sẵn có để hoàn tất nghĩa vụ thanh toán sớm.

Không gian sống hiện đại tại Vlasta Premier - Phú Thuận

Việc kết hợp nhiều phương án giúp khách hàng có thể lựa chọn cách thức thanh toán phù hợp với nguồn vốn hiện có, kế hoạch tích lũy cũng như mục tiêu sở hữu.

Bên cạnh các giải pháp về dòng tiền và thanh toán, chính sách mới còn bổ sung những ưu đãi hướng tới việc gia tăng giá trị trong quá trình sở hữu. Cụ thể, khách hàng sở hữu căn hộ thứ hai được hưởng thêm chiết khấu 1%, mang đến lợi ích bổ sung cho những khách hàng có nhu cầu sở hữu nhiều sản phẩm tại dự án. Đồng thời, chính sách miễn phí dịch vụ quản lý trong 36 tháng góp phần tối ưu chi phí vận hành trong những năm đầu, tạo thêm giá trị thiết thực bên cạnh các hỗ trợ về tài chính và thanh toán.

Vlasta Premier - Phú Thuận kiến tạo chuẩn sống mới tại Nam Sài Gòn

Tọa lạc trên trục Đào Trí (Phú Thuận, Quận 7 cũ), Vlasta Premier - Phú Thuận sở hữu vị trí chiến lược đón đầu hạ tầng Nam Sài Gòn. Khả năng kết nối liên vùng được bứt phá mạnh mẽ nhờ cầu Thủ Thiêm 4 (dự kiến khởi công Quý III/2026), đường Nguyễn Tất Thành, nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, cùng loạt công trình tương lai như cầu Phú Mỹ 2, cầu Cần Giờ và tuyến Metro số 4. Từ dự án, cư dân chỉ mất 5 - 10 phút để đến Thủ Thiêm và 15 phút kết nối Phú Mỹ Hưng.

Ôm trọn tầm nhìn khoáng đạt hướng sông Đồng Nai, dự án duy trì mật độ giới hạn chỉ 11 căn/tầng, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối. Thiết kế kính toàn phần không chỉ tạo diện mạo thời thượng mà còn mở ra tầm nhìn panorama không giới hạn cho mỗi chủ nhân. Cuộc sống tại đây được nâng tầm với hệ tiện ích "all-in-one" ngay thềm nhà: từ co-working, thư viện, trường mầm non đến rạp chiếu phim, phòng golf 3D, cùng tổ hợp hồ bơi panorama, gym, yoga và vườn thiền.

Dự án Vlasta Premier - Phú Thuận dự kiến sẽ bàn giao vào Quý IV/2027.

Vlasta Premier - Phú Thuận cũng đang từng bước hiện thực hóa tiến độ xây dựng theo kế hoạch. Trong tháng 08/2026, dự án ghi nhận nhiều cột mốc đáng chú ý: tầng B1 và B2 đã hoàn thành; 5 tầng khối đế cũng đang được tiếp tục hoàn thiện, định hình diện mạo của dự án. Theo kế hoạch, dự án sẽ cất nóc vào tháng 04/2027 và bàn giao cho khách hàng vào Quý IV/2027.

Hội tụ vị trí đắt giá, hệ sinh thái chuẩn quốc tế, Vlasta Premier - Phú Thuận là tài sản tích lũy sinh lời vượt thời gian, kết hợp cùng chính sách tài chính ưu việt, mở ra cơ hội vàng cho các nhà đầu tư đón đầu thị trường.

Vlasta Premier - Phú Thuận được phát triển theo triết lý lấy con người làm trung tâm, tạo ra không gian sống gắn kết cộng đồng, chú trọng cảnh quan xanh - tiện ích sinh hoạt - chăm sóc sức khỏe và thư giãn trên cao.

Chi tiết liên hệ hotline: 086 279 3388.

Website: https://vlastapremier.vanphu.vn/phuthuan