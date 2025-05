Vlasta - Thủy Nguyên: Sức hút khủng với gần 1000 môi giới chuyên nghiệp

Sáng 21/5/2025, khán phòng Grand Ballroom tại khách sạn Sheraton Hải Phòng đã trở nên sôi động với sự kiện kick-off dự án Vlasta - Thủy Nguyên. Gần 1000 chuyên gia tư vấn bất động sản từ các đại lý phân phối hàng đầu miền Bắc đã tụ họp từ sớm, tạo nên bầu không khí náo nhiệt chưa từng có.

"Đội ngũ tư vấn đều rất phấn khích với dự án vì sản phẩm có tính thanh khoản cao, pháp lý minh bạch và chính sách bán hàng vô cùng hấp dẫn. Đáng chú ý, nhiều khách hàng đã đặt giữ chỗ từ trước ngày mở bán chính thức," Ông Mai Viết Vĩnh, Giám đốc công ty Mai Việt Land, đại lý phân phối chính thức của dự án chia sẻ.

Điểm nhấn của sự kiện là công bố chính sách bán hàng đột phá dành cho đợt mở bán đầu tiên. Khách hàng sẽ được tặng chuyến du lịch châu Âu trị giá 200 triệu đồng (hoặc quy đổi thành tiền mặt) khi ký hợp đồng mua bán trước 22/07/2025. Bên cạnh đó là chương trình chiết khấu lên đến 9% gồm 1% Early Bird cho 100 sản phẩm đầu tiên, 1% dành riêng cho khách hàng Hải Phòng và Hải Dương, 7% cho khách hàng thanh toán sớm.

Đặc biệt, khách hàng còn được hỗ trợ tài chính tối ưu với khoản vay lên tới 65% giá trị hợp đồng, thời gian hỗ trợ lãi suất lên tới 24 tháng và ân hạn nợ gốc trong thời gian này. Ngoài ra, dự án còn miễn phí dịch vụ quản lý trong 36 tháng, giúp giảm đáng kể chi phí vận hành ban đầu.

Tài sản Hybrid tại "tâm điểm mới" của Hải Phòng

Tìm hiểu sâu hơn về dự án Vlasta - Thủy Nguyên, các nhà đầu tư càng thấy rõ tiềm năng phát triển vượt trội của khu vực. Thủy Nguyên với hệ thống hạ tầng giao thông hoàn thiện, kết nối nhanh chóng đến trung tâm thành phố và các khu công nghiệp lớn, cùng định hướng phát triển thành trung tâm hành chính - tài chính mới, đang thu hút mạnh mẽ cả nhà đầu tư và người mua để ở thực.

Ông Bùi Trần Đức Thái, Trưởng Phòng nghiên cứu thị trường Văn Phú, đơn vị phát triển dự án nhấn mạnh: "Sau quá trình nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng, chúng tôi nhận thấy Thủy Nguyên đang ở điểm vàng của chu kỳ phát triển. Hạ tầng đã đồng bộ, quy hoạch rõ ràng, dân cư đang hình thành mạnh mẽ - đây là thời điểm lý tưởng để triển khai mô hình bất động sản đa chức năng, đáp ứng nhu cầu thực của thị trường."

Hybrid home 2 mặt tiền tại Vlasta - Thủy Nguyên sở hữu mặt tiền 6m, được giới đầu tư săn đón..

Trong làn sóng BĐS đang dần phục hồi, Vlasta - Thủy Nguyên nổi bật với mô hình Hybrid Home - giải pháp nhà ở đa năng vừa để ở, vừa kinh doanh, vừa cho thuê linh hoạt. Dự án ra mắt hai dòng sản phẩm chính: Nhà phố thương mại với mặt tiền 6m, tiếp giáp trục phố đi bộ và quảng trường trung tâm, có 2 mặt kinh doanh trước sau (các căn góc còn có đến 4 mặt tiền); và các căn Liền kề có diện tích từ 62,5m2 đến 87m², mặt tiền 5m, thuận lợi cho mô hình kinh doanh nhỏ lẻ kết hợp ở.

Điểm đặc biệt của dự án còn nằm ở việc sở hữu quảng trường ánh sáng rộng 5.000m², trục thương mại dài hơn 1km cùng thiết kế ứng dụng lightscape hiện đại - những yếu tố thúc đẩy mạnh mẽ giá trị bất động sản theo thời gian.

Cơ hội đầu tư không thể bỏ lỡ

Thông tin từ sự kiện kick-off cho biết, nhà phố thương mại 2 mặt tiền, Vlasta - Thủy Nguyên đang là lựa chọn hấp dẫn hàng đầu tại thị trường Hải Phòng. Quyết định đầu tư thêm khoảng 1 tỷ đồng giúp nâng cấp sở hữu từ căn 1 mặt tiền lên dòng sản phẩm nhà phố 2 mặt tiền - được nhiều chuyên gia đánh giá là phân khúc có tỷ suất sinh lời vượt trội trong dài hạn.

"Đây là thời điểm vàng để sở hữu bất động sản tại Vlasta - Thủy Nguyên," anh Minh Tuấn, một nhà đầu tư tại Hải Phòng chia sẻ. "Với mức giá rất hợp lý, tôi có thể sở hữu ngay một sản phẩm có tiềm năng tăng giá mạnh khi khu vực phát triển."

Các đại lý hàng đầu miền Bắc tụ họp tại sự kiện kick-off Vlasta - Thủy Nguyên.

Một yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của dự án chính là uy tín của Văn Phú - đơn vị đã khẳng định thương hiệu qua nhiều dự án chất lượng trên toàn quốc như The Terra An Hưng, Grandeur Palace Giảng Võ, The Oakwood Residence Hà Nội, và Khu đô thị Văn Phú Hà Đông. Các dự án của Văn Phú đều nổi bật với pháp lý minh bạch, chất lượng xây dựng vượt trội và hệ thống tiện ích đồng bộ. Đặc biệt, các dự án trước đây đều đạt tỷ lệ lấp đầy cư dân ấn tượng - yếu tố then chốt đảm bảo sự gia tăng giá trị bền vững cho bất động sản.

Dự kiến bàn giao vào Q4/2025, Vlasta - Thủy Nguyên đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới đầu tư. Theo ghi nhận từ sự kiện kick-off, dòng sản phẩm nhà phố 2 mặt tiền nằm trên trục thương mại với mức giá hợp lý đang được các chuyên gia tư vấn đánh giá rất cao, khi nhiều người nhận ra lợi thế cạnh tranh vượt trội của sản phẩm 2 mặt tiền so với dòng liền kề chỉ cần đầu tư thêm 1 tỷ đồng.

Vlasta - Thủy Nguyên không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn trong giai đoạn thị trường bất động sản đang dần phục hồi. Đây là thời điểm hoàn hảo để sở hữu tài sản Hybrid - vừa ở, vừa kinh doanh, vừa tạo dòng tiền bền vững cho tương lai.