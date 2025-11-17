VN-Index bất ngờ đảo chiều hồi phục với thanh khoản thấp: Đáy quanh đây hay chỉ là nhịp "bull trap"?

Sau 4 tuần liên tiếp suy giảm với thanh khoản cạn dần, VN-Index có thời điểm xuyên thủng mốc tâm lý 1.600 điểm đầu tuần rồi nhanh chóng đảo chiều lấy lại mốc này và đóng cửa tuần trên mức 1.635 điểm. Nhận định về diễn biến thị trường, Ông Bùi Văn Huy, Phó Tổng Giám đốc FIDT cho rằng nhịp hồi giống một pha ngắt mạch xu hướng giảm và bước đầu hình thành vùng đáy ngắn hạn, hơn là một bulltrap cổ điển, nhưng chưa đủ dữ kiện để khẳng định “đáy đã rất chắc chắn”.

Tuy nhiên, thanh khoản cả tuần lại giảm gần 20% và xuống vùng thấp nhất 20 tuần, cho thấy lực cầu quay lại nhưng vẫn mang tính thăm dò, chưa phải dòng tiền mạnh và bền.

Về kỹ thuật, ông Huy cho rằng thị trường đang ở pha “dò đáy trong biên độ”. Vùng 1.600–1.610 điểm đang đóng vai trò hỗ trợ gần, trong khi vùng 1.650–1.660 điểm là kháng cự đáng lưu ý cho tuần tới. Tuy nhiên xác suất hình thành đáy ngắn quanh khu vực 1.580 điểm đang tăng lên, mặc dù Index có thể còn rung lắc để kiểm định lại vùng này nếu xuất hiện tin xấu bất ngờ.

Về mặt hành vi, đó là bức tranh của một thị trường đang nghi ngờ, cố bước ra khỏi xu hướng giảm, hơn là một cú bulltrap bơm thổi và bị xả ngay lập tức.

Điểm trừ lớn nhất vẫn là khối ngoại và bối cảnh quốc tế. Trong tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài không có phiên mua ròng nào, tập trung mạnh vào nhóm ngân hàng (STB, HDB, MBB, CTG, VCB) và một số mã bluechip khác. Trong khi đó, chứng khoán Mỹ và nhiều thị trường lớn vừa trải qua nhịp điều chỉnh mạnh nhất hơn 1 tháng vì lo ngại lãi suất, khiến tâm lý nhà đầu tư trong nước khó có thể lạc quan mãi được. Việc VN-Index hồi phục với thanh khoản thấp trong bối cảnh đó cho thấy đây là nhịp phục hồi hợp lý sau quá bán, nhưng chưa đủ độ tin cậy để coi là khởi đầu của một con sóng tăng lớn.

Vì vậy, cho tuần mới 17–21/11, kịch bản chuyên gia ưu tiên là VN-Index tiếp tục dao động trong vùng 1.690–1.660 điểm, thiên về trạng thái tích lũy – rung lắc, hơn là “bật một mạch” và bứt phá. Rủi ro điều chỉnh từ thị trường quốc tế quay lại có thể khiến VN-Index kiểm định lại vùng 1.600 hoặc sâu hơn một chút quanh 1.580 điểm – nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi nhìn đó như một phần của quá trình tạo nền – dò đáy, chứ chưa phải tín hiệu mở lại xu hướng giảm kéo dài. Quanh vùng 1.600 hoặc thậm chí thấp hơn một chút là vùng mua để chuẩn bị cho sóng tăng năm mới.

Trong bối cảnh Index đang dò đáy trong biên độ hẹp với thanh khoản thấp, chiến lược phù hợp nhất theo ông Huy là linh hoạt duy trì tỷ trọng trung bình thức. Tỷ trọng cổ phiếu nên ở mức vừa phải, tùy khẩu vị rủi ro nhưng phổ biến khoảng quanh 40-50%, hạn chế sử dụng đòn bẩy, đặc biệt tại các nhịp hồi mạnh trong ngày. Đây là chiến thuật phù hợp cho giai đoạn sau khi VN-Index vừa thủng 1.600 rồi hồi lại – ưu tiên “giữ sức” để có thể giải ngân khi các nhịp điều chỉnh sâu xuất hiện, thay vì lao vào cuộc đua T+ trong bối cảnh xu hướng chưa rõ ràng.