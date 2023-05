VN-Index bất ngờ tăng bốc trong phiên đầu tuần, điều gì đang diễn ra?

Dứt chuỗi ngày giằng co nhàm chán, thị trường chứng khoán bứt phá ngoạn mục trong phiên đầu tuần. Tâm lý hưng phấn khiến chỉ số bật tăng ngay khi mở đầu phiên. Dòng tiền cải thiện trong phiên chiều giúp VN-Index băng băng vượt cản, dù đà tăng có thu hẹp đôi chút vào cuối phiên.

Đóng cửa phiên 29/5, VN-Index bật tăng hơn 11 điểm (tương đương 1,05%) lên mốc 1.074 điểm. Thanh khoản tăng bứt phá mạnh khi giá trị khớp lệnh trên HOSE vượt 11.600 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên mua khi có tới 693 mã tăng điểm, áp đảo so với 215 mã giảm điểm. Sức mạnh từ loạt trụ cứng như VCB, VHM, GVR, VIC, VND, HPG đóng góp đáng kể vào đà tăng của chỉ số.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán trở thành điểm sáng khi đồng loạt tăng tốc với biên độ khá tốt. Nổi bật nhất là VND khi tăng hết biên độ, thanh khoản cao nhất sàn với gần 45 triệu cổ phiếu khớp lệnh trong phiên. Đồng pha, nhóm cổ phiếu bất động sản cũng đua nhau bứt phá khi loạt mã đầu cơ cao như QCG, IBC, PTC, ITA,.. đều tăng hết biên độ.

Việc VN-Index tăng mạnh cả về điểm số và thanh khoản, độ rộng thị trường cải thiện trên nhiều nhóm ngành khiến nhiều nhà đầu tư kỳ vọng vào một nhịp tăng mới. Tuy nhiên, ngưỡng kháng cự 1.080 điểm vẫn được xem là lực cản lớn cho đà tăng của chỉ số.

Lý giải về đà tăng của thị trường trong phiên hôm nay, có thể đến từ ba nguyên nhân chính.

Thứ nhất, VN-Index đồng pha với xu hướng tích cực của chứng khoán toàn cầu. Trong phiên giao dịch ngày 29/5, thị trường chứng khoán châu Á và thị trường hợp đồng tương lai Mỹ đều chứng kiến những diễn biến tích cực trước mối nguy vỡ nợ của nước Mỹ bị đẩy lui.

Thứ hai, việc khối ngoại quay trở lại mua ròng cũng giảm áp lực lên chỉ số. Sau tuần mạnh tay bán ròng gần 2.400 tỷ đồng, khối ngoại đã quay trở lại mua ròng trăm tỷ đồng trên toàn thị trường.

Theo phân tích của chuyên gia, việc Mỹ có khả năng đạt thỏa thuận trần nợ công có thể khiến đồng Dollar sẽ hạ nhiệt trong ngắn hạn và bond yield sẽ giảm trở lại. Khi đó, áp lực bán ròng của khối ngoại phần nào sẽ giảm bớt, bởi tuần qua Mỹ cũng là một trong những nguồn bán ròng ở Việt Nam.

Thứ ba, số liệu CPI tháng 5 vừa công bố cho thấy lạm phát đang được kiểm soát tốt. Dù giá lương thực, thực phẩm leo thang; giá điện, nước sinh hoạt tăng do thời tiết nắng nóng kéo dài là những nguyên nhân chính làm CPI tháng 5 tăng 0,01% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, CPI đã tăng 2,43%. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản của tháng 5 đã ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm ngoái, ở mức 4,54%.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Thứ tư, hạ lãi suất điều hành cũng là tin tốt tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Mặc dù, việc giảm lãi suất có thể chưa tác động quá nhiều đến thị trường trong ngắn hạn, song nhiều nhà đầu tư cũng nhìn nhận là cơ hội để tích lũy cổ phiếu với mức giá hấp dẫn nhằm “đón đầu” giai đoạn phục hồi của thị trường trong thời gian tới.

Theo nhận định của ông Bùi Văn Huy – Giám đốc Chi nhánh Chứng khoán DSC, độ rộng và thanh khoản thị trường mang đến nhiều cơ hội đầu tư. Dù thị trường có thể mang màu sắc lạc quan hơn, song chuyên gia vẫn bỏ ngỏ kịch bản vượt kháng cự 1.080 điểm.

“Từ đầu năm tới nay, VN-Index gần như chưa thể bứt ra khỏi kháng cự, chủ yếu vẫn kẹp trong biên hẹp. Nguyên nhân do đà tăng của thị trường chủ yếu được dẫn dắt do một vài tin tốt, nhưng thiếu động lực đủ lớn để giúp chỉ số tiến lên ngưỡng cao hơn. Tuy nhiên, khả năng vượt kháng cự trong ngắn hạn vẫn có thể khi các số liệu kinh tế công bố tốt hơn kỳ vọng và khối ngoại mua ròng trở lại”, chuyên gia DSC nhận định.

Nhìn xa hơn, ông Huy cho rằng những tin tức về vĩ mô cần thời gian để thẩm thấu và quan trọng hơn là tạo ra hiệu quả thực tế - đây là yếu tố quan trọng mà thị trường đang chờ đợi trong thời gian này.

Trong bối cảnh đó, chuyên gia cho rằng nhà đầu tư không nên quá hưng phấn, FOMO dẫn đến thua lỗ. Thay vào đó nên chọn thời điểm phù hợp để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu vào một số nhóm ngành có thông tin hỗ trợ và đang có sức mạnh giá trội hơn so với mặt bằng chung.