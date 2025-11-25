VN-Index dự báo sẽ vượt 1.700 điểm, CTCK gọi tên nhóm cổ phiếu kỳ vọng hút tiền mạnh
VN-Index được dự báo tiếp tục xu hướng tăng điểm trên nền thanh khoản thấp cho đến khi vượt ngưỡng 1.700 điểm hoặc có thông tin hỗ trợ đủ mạnh.
Trong báo cáo chiến lược mới đây, Chứng khoán MB (MBS) đánh giá bối cảnh thị trường đang ở vùng trống thông tin hỗ trợ, VN-Index được dự báo tiếp tục xu hướng tăng điểm trên nền thanh khoản thấp cho đến khi vượt ngưỡng 1.700 điểm hoặc có thông tin hỗ trợ đủ mạnh.
MBS cho rằng, nhà đầu tư tiếp tục lưu ý rủi ro mang tính mùa vụ như: lãi suất huy động ngắn hạn, tỷ giá USD/VND đang ở giai đoạn cuối năm.
Các điểm nhấn chính nhà đầu tư cần lưu ý:
Thứ nhất , về các biến số vĩ mô: Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá chiều 21/11, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu các bộ ngành tuyệt đối không chủ quan, tập trung kiểm soát nhóm hàng thiết yếu và bám sát kịch bản Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2025 tăng khoảng 3,3% so với năm 2024 trong bối cảnh thị trường bước vào cao điểm cuối năm. Bên cạnh đó, Cán cân thương mại xuất siêu hơn 140 triệu trong nửa đầu tháng 11.
Đối với chính sách tiền tệ, định hướng nới lỏng sẽ tiếp tục được duy trì theo xu hướng chung của các ngân hàng trung ương toàn cầu, trong đó Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn đang trong lộ trình cắt giảm lãi suất.
Theo đó, cùng với mục tiêu giữ ổn định lãi suất, tín dụng năm 2026 được dự báo sẽ phải tăng trưởng tối thiểu 20% để hỗ trợ mục tiêu GDP tăng từ 10% trở lên, dựa trên các động lực như tiêu dùng nội địa mạnh mẽ hơn, chính sách tài khóa mở rộng (giảm thuế TNCN, VAT xuống 8%; đầu tư công 8,5 triệu tỉ đồng giai đoạn 2026-2030 cho hạ tầng lớn như sân bay Long Thành, đường sắt cao tốc), đầu tư tư nhân vào công nghệ - chuyển đổi số, và chính thức hóa kinh tế phi chính thức để minh bạch hóa.
Do vậy, đội ngũ phân tích MBS cho rằng động lực tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 10% trở lên vẫn là nền tảng cơ bản vững chắc, giúp VN-Index củng cố vùng 1.600-1.620 điểm và hướng tới 1.700 điểm ngắn hạn.
Thứ hai , điểm số phục hồi trên nền thanh khoản thấp cho thấy quá trình test cung hiệu quả. Đa phần các nhóm cổ phiếu đã có “bộ đệm” biên lợi nhuận trong 2 tuần vừa qua giúp thị trường có thể hình thành vùng đáy thứ 2 trong kịch bản thị trường chịp áp lực chốt lời ngắn hạn hoặc điều chỉnh khi áp sát vùng cản 1.680 điểm, nơi có mặt của đường trung bình động 100 ngày (MA100).
Đối với thanh khoản, mặc dù thanh khoản đang ở mức nền thấp trong vòng 3 tháng trở lại đây nhưng một số nhóm cổ phiếu đang thu hút dòng tiền nội và có điểm cộng từ vốn ngoại như: Xây dựng và VLXD (chủ yếu là nhóm thép), Thực phẩm, Bán lẻ, Thủy sản, BĐS KCN,… Điểm cộng cho nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là việc VIC vượt đỉnh, một số cổ phiếu cũng lấy lại đà tăng như GEX, MSN,….
MBS đánh giá, dù có yếu tố “neo trụ” để giữ điểm số nhưng kết quả cho thấy mặt bằng cổ phiếu vẫn chuyển biến tích cực nhờ bộ đệm biên lợi nhuận ngắn hạn trong 2 tuần tăng vừa qua . Bên cạnh đó, yếu tố giảm bán từ khối ngoại, xen kẽ đã có những phiên khối ngoại mua ròng trở lại đang là điểm tựa để dòng vốn nội quay trở lại thị trường.
Thứ ba , yếu tố mùa vụ ủng hộ phục hồi ngắn hạn, vùng 1.600 – 1.620 điểm là “vùng tích lũy chiến lược”. Theo góc nhìn kỹ thuật, chỉ số VN-Index đã lấy lại ngưỡng MA20 và MA100 (theo ngày).
Vùng 1.600 – 1.620 điểm hiện hội tụ: Đáy cũ tháng 8-9 (hỗ trợ tâm lý) cùng MA100, bên cạnh đó vùng tích lũy 3 tháng với 3 lần test thành công. Kịch bản điều chỉnh kiểm định đáy 1.600 điểm đã mang lại thành quả cho nhà đầu tư ở 2 tuần vừa qua, dù VN-Index có yếu tố trụ “nâng đỡ”.
Nếu chỉ số duy trì đóng cửa trên 1.670 điểm (vượt ngưỡng MA50) cuối tuần này, xác suất vượt ngưỡng 1.700 điểm khá cao.
Ngược lại, kịch bản thị trường điều chỉnh test lại vùng MA20 ở khu vực 1.640 điểm cũng không tệ, qua đó hình thành vùng đáy thứ 2 sau khi tạo đáy 1 ở vùng 1.580 điểm, nếu kịch bản này thành công thậm chí sẽ kích thích dòng tiền nội quay trở lại mạnh hơn khi đã có dấu hiệu kỹ thuật xác nhận.
Về chiến lược, MBS khuyến nghị nhà đầu tư nâng tỷ trọng danh mục đối với cổ phiếu trên 70%. Tập trung danh mục ở nhóm cổ phiếu sản xuất, hàng hóa hoặc nhóm cổ phiếu xuất khẩu như: Thép, Dầu khí, Thủy sản, Cao su tự nhiên, Thực phẩm, Đầu tư công … Đối với nhóm cổ phiếu đã giảm sâu sẽ có nhịp phục hồi như: Chứng khoán, Ngân hàng, BĐS,…
