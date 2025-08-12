VN-Index hướng lên vùng 1.625 điểm ngay trong tháng 8, CTCK gọi tên 6 cổ phiếu đầu ngành, có câu chuyện hỗ trợ

Trong báo cáo chiến lược tháng 8 mới công bố, Chứng khoán ASEAN (ASEANSC Research) đánh giá thị trường vẫn sẽ nhận được động lực nâng đỡ từ chính sách điều hành vĩ mô theo hướng nới lỏng, nổi bật với nỗ lực đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và môi trường lãi suất thấp, bên cạnh kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Dù vậy, VN-Index cũng sẽ đối mặt với các biến số, bao gồm tỷ giá USD/VND bên cạnh lực cung chốt lời tiềm tàng sau khi thị trường tăng điểm ấn tượng kể từ đầu tháng 4/2025.

ASEANSC Research chỉ ra rằng, tỷ giá USD/VND vẫn là biến số trong ngắn hạn và có thể tạo ra hiệu ứng tâm lý thận trọng tới thị trường chứng khoán nếu quán tính tăng từ đầu năm vẫn được duy trì.

Song, tỷ giá USD/VND được dự báo sẽ bắt đầu hạ nhiệt trong quý 4/2025 khi nguồn cung USD dồi dào hơn nhờ kiều hối, chi tiêu của khách du lịch quốc tế bên cạnh triển vọng gia tăng dòng vốn nước ngoài sau khi Việt Nam được nâng hạng TTCK.

Thêm vào đó, cao điểm nhập khẩu của các doanh nghiệp trong nước (phục vụ cho hoạt động xuất khẩu tránh thuế đối ứng cũng như cao điểm xuất khẩu trong giai đoạn cuối năm) cũng đang dần qua đi.﻿

Trở lại với thị trường chứng khoán, với góc nhìn theo sóng Elliot, sau khi hình thành sóng Giảm (4) vào cuối tháng 7, ASEANSC Research cho rằng VN-Index hiện đang vận động trong sóng Tăng (5).

Một số đặc điểm của sóng Tăng (5) bao gồm: (1) chỉ số thường xuyên xuất hiện các phiên biến động mạnh, đặc biệt khi thị trường chứng khoán Việt Nam vừa hình thành các mức kỷ lục mới về thanh khoản, (2) nhóm vốn hóa vừa và nhỏ có thể hút tiền mạnh do tính chất “sóng cuối” trong 3 nhịp tăng của sóng đẩy Elliot, (3) sau sóng Tăng (5), thị trường thường sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh theo mẫu hình a-b-c trước khi hình thành chu kỳ Tăng tiếp theo.

Dựa trên các yếu tố tác động và trạng thái kỹ thuật của chỉ số, ASEANSC Research dự báo VN-Index sẽ chủ yếu vận động trong kênh giá từ 1.500 đến 1.625 điểm trong tháng 8/2025 . Vùng hỗ trợ gần của chỉ số hiện tại là 1.550 +/- trong khi đó hiện VN-Index không còn kháng cự mạnh do trạng thái hình thành đỉnh mới.

Đối với trường phái giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt cao chỉ nên cân nhắc giải ngân từng phần tại các nhịp biến động của thị trường và cổ phiếu, hạn chế mua đuổi theo các nhịp kéo rướn trong phiên. Ưu tiên quan sát là các lĩnh vực mang tính chất dẫn dắt và có thông tin hỗ trợ, ví dụ Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Đầu tư công,..

Trong khi đó, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu cao chỉ nên nắm giữ đối với các cổ phiếu có dòng tiền mạnh và duy trì trend Tăng ngắn hạn.

Đối với trường phái mua và nắm giữ, bộ phận phân tích ASEANSC cho rằng việc mua mới chỉ nên thực hiện tại pha điều chỉnh (mẫu hình a-b-c) sau khi sóng Tăng (5) kết thúc, đó là giai đoạn mà các cổ phiếu tiềm năng có mức chiết khấu phù hợp. Ưu tiên quan sát dành cho nhà đầu tư theo trường phái mua và nắm giữ là các cổ phiếu đầu ngành, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận được duy trì trong năm 2025.

ASEANSC Research ưu tiên lựa chọn cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận cao trong năm 2025, nhận được động lực từ chính sách vĩ mô hoặc có câu chuyện hỗ trợ. Theo đó, bộ phận phân tích gọi tên các cổ phiếu: HCM, HPG, VCG, BSR, NLG, VIB cho danh sách cổ phiếu tiềm năng tháng 8.﻿