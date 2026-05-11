VN-Index vượt đỉnh lịch sử, nhưng ba nhóm cổ phiếu này vẫn “ở dưới mặt đất” với mức giảm sâu trên 30%

VN-Index vượt mốc 1.900 điểm chủ yếu nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bộ ba Vingroup gồm VIC, VHM cùng nhóm ngân hàng lớn. Trong khi đó, độ rộng thị trường vẫn ở mức thấp, thanh khoản chưa cải thiện đáng kể và phần lớn cổ phiếu vẫn trong trạng thái đi ngang hoặc giảm giá. Không ít nhà đầu tư ghi nhận danh mục thua lỗ dù chỉ số chung liên tục tăng điểm.

Theo Chứng khoán MB (MBS), dù VN-Index chính thức vượt mốc 1.900 điểm, thị trường vẫn cho thấy sự thiếu đồng thuận rõ rệt. Tương tự diễn biến trên Phố Wall hay thị trường Hàn Quốc, đà tăng của chỉ số chủ yếu dựa vào nhóm vốn hóa lớn, trong khi giao dịch chung thiếu sức sống. Trong tuần qua, độ rộng thị trường có cải thiện nhẹ nhưng chỉ khoảng 50% số mã tăng giá, tức cứ một cổ phiếu tăng lại có một mã giảm. Ba tuần trước đó, tỷ lệ này chỉ quanh mức 37,5%, khiến cơ hội sinh lời trên diện rộng khá hạn chế.

Thanh khoản cũng là điểm đáng chú ý. Giá trị giao dịch trong tuần VN-Index vượt đỉnh chỉ đạt khoảng 27.500 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức hơn 40.500 tỷ đồng khi chỉ số tiếp cận vùng 1.900 điểm hồi cuối tháng 1/2026. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, khi dòng tiền chưa lan tỏa rộng mà vẫn tập trung vào một số cổ phiếu trụ cột. Sự lệch pha giữa chỉ số và mặt bằng cổ phiếu hiện là vấn đề được giới đầu tư theo dõi sát sao. Nhiều ý kiến cho rằng nếu độ rộng và thanh khoản không sớm cải thiện, rủi ro điều chỉnh kỹ thuật quanh vùng đỉnh có thể gia tăng.

Theo đánh giá của Chứng khoán MBS, về mặt kỹ thuật, VN-Index đã thiết lập đỉnh mới nhưng trong bối cảnh thị trường phân hóa mạnh, việc tham chiếu chỉ số không còn mang nhiều ý nghĩa. Nếu nhóm cổ phiếu trụ tiếp tục xoay vòng nâng đỡ thị trường, VN-Index hoàn toàn có thể tiến lên các vùng đỉnh cao hơn. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng hơn là khả năng dòng tiền lan tỏa sang nhóm cổ phiếu còn lại, đây mới là tín hiệu mà nhà đầu tư thực sự kỳ vọng.

Hiệu ứng kéo trụ nhiều khả năng vẫn là kịch bản chính trong tuần tới, khi thị trường trong nước vẫn thiếu vắng thông tin hỗ trợ mới. Thanh khoản có thể tiếp tục suy giảm và mặt bằng cổ phiếu chủ yếu dao động trong vùng tích lũy thêm một thời gian nữa.

Về dòng tiền và nhóm ngành, MBS nhân định dù VN-Index đã thiết lập vùng đỉnh mới và phía trước được xem là “bầu trời” tăng trưởng, số lượng nhóm cổ phiếu thực sự đóng vai trò dẫn dắt vẫn khá hạn chế. Ngoài nhóm Vingroup duy trì sức mạnh vượt trội, nhiều nhóm cổ phiếu vẫn đang “ở dưới mặt đất”, thậm chí cách đỉnh từ đầu năm khá sâu như dầu khí giảm khoảng 38%, nhóm Viettel giảm 36%, công nghệ giảm 35%...

Về chiến lược giao dịch, MBS cho rằng dù VN-Index đang ở vùng đỉnh mới nhưng mặt bằng cổ phiếu chưa tăng nóng. Sự lệch pha giữa chỉ số và diễn biến từng nhóm cổ phiếu cho thấy, ngay cả khi nhóm trụ điều chỉnh khiến VN-Index giảm điểm, áp lực giảm đối với phần lớn cổ phiếu có thể không quá lớn mà chủ yếu tiếp tục dao động tích lũy đi ngang.

Nhà đầu tư có thể theo dõi các nhóm ngành đáng chú ý gồm Vingroup, ngân hàng, vật liệu xây dựng, logistics, hàng không, bán lẻ, thực phẩm, cao su tự nhiên và bất động sản khu công nghiệp.