VNDirect chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã: VND, sàn HoSE) vừa thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 421/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/11/2025.



Cụ thể, VNDirect sẽ chào bán tổng cộng 20 triệu trái phiếu chia làm 2 lô, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động tối đa 2.000 tỷ đồng.

Lô thứ nhất gồm 10 triệu trái phiếu mã VNDL2527001, kỳ hạn 2 năm, kỳ tính lãi đầu tiên áp dụng lãi suất cố định 8%/năm, các kỳ tính lãi tiếp theo áp dụng lãi suất thả nổi = lãi suất tham chiếu + biên độ 2,8%/năm. Thanh toán lãi 6 tháng/lần.

Lô thứ hai là 10 triệu trái phiếu mã VNDL2528002, kỳ hạn 3 năm, kỳ tính lãi đầu tiên áp dụng lãi suất cố định 8,3%/năm, các kỳ tính lãi tiếp theo áp dụng lãi suất thả nổi = lãi suất tham chiếu + biên độ 3%/năm. Thanh toán lãi 6 tháng/lần.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua tối thiểu 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng. Nhà đầu tư tổ chức đăng ký mua tối thiểu 10.000 trái phiếu, tương đương 1 tỷ đồng.

Thời gian đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu từ 21/11 đến 12/12/2025. Đại diện người sở hữu trái phiếu là CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS).

Với 2.000 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt chào bán, VNDirect sẽ dùng 1.200 tỷ đồng để cho vay margin và 800 tỷ đồng để đầu tư vào giấy tờ có giá trên thị trường. Thời gian giải ngân dự kiến quý IV/2025 hoặc quý I-II/2026.

Tại thời điểm 30/9/2025, VNDirect ghi nhận số dư vay nợ ngắn hạn ở mức 31.800 tỷ đồng, tăng thêm 5.600 tỷ đồng so với 3 tháng trước. Trong đó có 250 tỷ đồng trái phiếu phát hành ngắn hạn.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu, VNDirect ghi nhận doanh thu hoạt động 5.213 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 2.131 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.680 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 15% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/9/3035, quy mô tổng tài sản của VNDirect tăng 27% so với đầu năm, đạt 56.061 tỷ đồng.

Danh mục tài sản FVTPL có giá gốc 24.417 tỷ đồng, đang tạm lãi khoảng 200 tỷ đồng. Trong đó, công ty đầu tư hơn 14.300 tỷ đồng vào trái phiếu; hơn 7.900 tỷ đồng vào chứng chỉ tiền gửi.

Khoản đầu tư vào cổ phiếu niêm yết tổng trị giá 1.362 tỷ đồng. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là cổ phiếu HSG trong khi các cổ phiếu MSN, MWG và REE được tăng tỷ trọng lên mức hơn 100 tỷ đồng mỗi loại. Danh mục đầu tư cổ phiếu này đều đang có lãi.

Trong danh mục cổ phiếu và chứng chỉ quỹ chưa niêm yết, VND giảm mạnh khoản đầu tư vào TNRE từ 1.350 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn chưa đầy 300 tỷ đồng.

VNDirect tăng thêm 4.500 tỷ đồng dư nợ cho vay, qua đó tăng lên mức 14.843 tỷ đồng. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng tăng từ 5.561 tỷ đồng lên gần 10.485 tỷ đồng.



