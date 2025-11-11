VNDirect dự báo VN-Index tiếp tục điều chỉnh trước khi hướng lên mốc 1.720 điểm vào đầu 2026

Thị trường duy trì đà tăng ổn định từ tháng 4 và liên tục thiết lập các đỉnh cao lịch sử mới. Tuy nhiên, từ giữa tháng 10 đến nay, VN-Index đã ghi nhận một số phiên điều chỉnh mạnh, phản ánh áp lực chốt lời gia tăng cùng tâm lý thận trọng hơn của nhà đầu tư. Diễn biến điều chỉnh lan rộng trên hầu hết các nhóm ngành cho thấy thị trường nhiều khả năng đang bước vào giai đoạn điều chỉnh và tái tích lũy.

Thị trường tiếp tục điều chỉnh và tích luỹ trước khi bước vào sóng mới

Trong báo cáo mới đây, VNDirect cho biết đà tăng mạnh và liên tục trong 5 tháng qua đã khiến mặt bằng định giá thị trường chứng khoán tăng đáng kể so với đầu năm.

Tuy nhiên, sau mùa công bố kết quả kinh doanh quý III/2025 tích cực và nhịp điều chỉnh ngắn trong nửa cuối tháng 10, hệ số P/E trượt của VN-Index hiện đã giảm về mức 14,3 lần, thấp hơn mức bình quân 5 năm là 15,3 lần. Dù chưa thực sự rẻ, định giá thị trường đang được hỗ trợ bởi nền tảng vĩ mô vững chắc, triển vọng nâng hạng thị trường và kỳ vọng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết duy trì khả quan.

Theo dự phóng, các doanh nghiệp trên sàn HoSE có thể đạt tăng trưởng EPS khoảng 20–22% trong năm 2025. Điều này giúp P/E dự phóng của VN-Index duy trì quanh vùng 14 lần, qua đó giữ cho định giá thị trường chứng khoán Việt Nam ở mức tương đối hấp dẫn, tạo cơ sở thu hút thêm dòng vốn từ cả nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, xét về P/B, VN-Index cũng đang ở vùng định giá hợp lý với hệ số P/B hiện tại là 2,0 lần, thấp hơn 8,9% so với mức trung bình 5 năm.

Trong kịch bản cơ sở, VN-Index được kỳ vọng sẽ điều chỉnh và dao động tích lũy trong 1–2 tháng tới trước khi quay trở lại xu hướng tăng. Chỉ số có thể kiểm định lại vùng 1.600 điểm (±20 điểm) để hấp thụ nguồn cung giá thấp, trước khi hướng tới ngưỡng kháng cự 1.720 điểm trong quý I/2026.

Rủi ro cho nhà đầu tư mua bán sai nhịp

Ở giai đoạn điều chỉnh và tái tích lũy sau chuỗi tăng dài, việc chỉ số dao động trong biên độ hẹp tiềm ẩn rủi ro nếu nhà đầu tư mua bán sai nhịp. Do đó, nhóm phân tích khuyến nghị nhà đầu tư nên tập trung vào quản trị rủi ro thông qua tái cơ cấu danh mục và kiểm soát tỷ lệ đòn bẩy ở ngưỡng an toàn.

Đồng thời, nên ưu tiên nắm giữ và tìm kiếm cơ hội ở các cổ phiếu cơ bản tốt, có kết quả kinh doanh quý III/2025 tích cực và dư địa tăng trưởng rõ ràng – đặc biệt là nhóm cổ phiếu được hưởng lợi trực tiếp từ triển vọng nâng hạng thị trường, nhằm sẵn sàng cho nhịp tăng tiếp theo của VN-Index.

Triển vọng 6–9 tháng tới, VNDirect tiếp tục duy trì quan điểm tích cực đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong kịch bản cơ sở, công ty chứng khoán này kỳ vọng VN-Index có thể hướng tới vùng 1.850–1.900 điểm, nhờ nhiều động lực hỗ trợ mạnh mẽ.

Theo đó, môi trường vĩ mô được dự báo sẽ tiếp tục ổn định và thuận lợi, với tăng trưởng kinh tế duy trì đà cao nhờ các chính sách tài khóa chủ động và hiệu quả. Bên cạnh đó, dòng vốn ngoại được kỳ vọng sớm quay trở lại sau khi Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm “thị trường mới nổi thứ cấp”. Cùng với đó là triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ thông qua các đợt cắt giảm lãi suất, tạo môi trường thuận lợi hơn cho dòng vốn toàn cầu.

Ngoài ra, lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết được dự báo duy trì tích cực, góp phần củng cố tâm lý nhà đầu tư và mở ra dư địa cho việc mở rộng định giá (re-rating) của thị trường trong giai đoạn tới.