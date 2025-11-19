Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VNECO bị nhắc nhở do chậm công bố thông tin

19-11-2025 - 17:36 PM | Thị trường chứng khoán

HoSE đã gửi văn bản nhắc nhở VNECO về việc chậm công bố thông tin Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đồng thời bằng tiếng Anh theo quy định.

VNECO bị nhắc nhở do chậm công bố thông tin- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có văn bản số 1731/SGDHCM-NY gửi Tổng Công ty CP Xây dựng điện Việt Nam (VNECO, MCK: VNE) nhắc nhở chậm công bố thông tin (CBTT) định kỳ đồng thời bằng tiếng Anh.

Cụ thể, ngày 13/11/2025, HoSE nhận được văn bản số 606 TB/VNECO-CBTT của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam CBTT Tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tại cuộc họp thường niên năm 2025. Ngày 15/11/2025, doanh nghiệp thực hiện CBTT Tài liệu nêu trên bằng tiếng Anh.

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: "Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin định kỳ đồng thời bằng tiếng Anh kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025", VNECO đã chậm CBTT Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đồng thời bằng tiếng Anh theo quy định.

HoSE nhắc nhở và đề nghị doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ CBTT đồng thời bằng tiếng Anh theo đúng quy định để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

VNECO dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 8/12/2025 tại TP.Đà Nẵng.

Đại hội dự kiến thông qua một số báo cáo, tờ trình gồm: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo hoạt động của của HĐQT năm 2023-2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, định hướng hoạt động kinh doanh - đầu tư năm 2026 và các năm sau; Báo cáo tài chính năm 2023-2024 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023-2024; Tờ trình sửa đổi Điều lệ; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023-2024; Tờ trình số lượng thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2025-2030; Tờ trình thù lao HĐQT, Ban KS năm 2025 và một số nội dung khác (nếu có).

PV

An ninh tiền tệ

