VNeID vừa có 2 thay đổi mới, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Công văn số 2546/BHXH-CSXH về việc triển khai thực hiện hai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH trên ứng dụng VNeID.

Theo đó, BHXH Việt Nam triển khai thực hiện hai thủ tục hành chính gồm:

1. Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi;

2. Giải quyết chuyển hướng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

Việc tích hợp 2 thủ tục hành chính về BHXH trên ứng dụng VNeID nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai)

Để đảm bảo việc triển khai hiệu quả, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

Đối với BHXH cấp tỉnh:

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế và Sở Tư pháp phối hợp, chia sẻ dữ liệu liên quan đến việc giải quyết chế độ ốm đau, thai sản đối với người lao động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 10/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

- Hướng dẫn BHXH cấp huyện và các đơn vị có liên quan phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi; giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng; đồng thời phản hồi trạng thái hồ sơ đến ứng dụng VNeID theo đúng quy trình tại Phụ lục I và II kèm theo Công văn này.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông tại địa phương để tuyên truyền, phổ biến đến người lao động, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và người chờ hưởng lương hưu về lợi ích, tiện ích khi thực hiện hai thủ tục hành chính trên ứng dụng VNeID.

- Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai với UBND tỉnh và BHXH Việt Nam; định kỳ vào ngày cuối cùng hằng tháng, tổng hợp kết quả thực hiện gửi về BHXH Việt Nam theo Phụ lục III đính kèm.

Đối với các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam:

- Văn phòng BHXH Việt Nam tham mưu công bố thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến đối với hai thủ tục hành chính nêu trên trên ứng dụng VNeID.

- Các đơn vị liên quan thuộc BHXH Việt Nam triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Ban Thực hiện chính sách BHXH chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi tình hình triển khai, kịp thời đề xuất phương án xử lý khi có vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Việc đưa thêm hai thủ tục hành chính vào ứng dụng VNeID là bước tiến quan trọng trong lộ trình cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số ngành BHXH, giúp người dân dễ dàng thực hiện, theo dõi và nhận kết quả trực tuyến, đảm bảo quyền lợi nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện hơn.