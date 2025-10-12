VNeID vừa có thay đổi mới, người dân cập nhật ngay

Theo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), từ năm 2024, đơn vị đã đề xuất lãnh đạo Bộ Công an phối hợp cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan triển khai chương trình cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai thông qua nền tảng VNeID.

Từ ngày 10/10/2025, Bộ Công an chính thức khởi động chương trình “Chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và 11” trên ứng dụng VNeID, theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Từ 10h ngày 10/10, nhân dân có thể ủng hộ đồng bào bị bão lũ qua nền tảng VNeID.

Mục tiêu của chương trình là huy động sự chung tay, ủng hộ của người dân cả nước, giúp đồng bào vùng bão lũ nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Toàn bộ thông tin về việc tiếp nhận đóng góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ sẽ được chuyển đến các tài khoản ngân hàng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp và quản lý, bảo đảm công khai, minh bạch.

Để tham gia hỗ trợ, người dân chỉ cần:

1. Đăng nhập ứng dụng VNeID trên điện thoại.

2. Chọn mục “Chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ năm 2025”.

3. Nhấn “Nhấn vào đây để thực hiện ủng hộ”.

4. Lựa chọn ngân hàng và mã QR tương ứng để chuyển khoản ủng hộ thông qua các tài khoản chính thức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp cùng C06 - Bộ Công an.



Chương trình được kỳ vọng sẽ giúp người dân trên cả nước dễ dàng, nhanh chóng tham gia các hoạt động thiện nguyện, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.