VNeTraffic dự kiến sẽ có thay đổi quan trọng, toàn bộ người dân lưu ý!

Căn cứ vào dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) được Chính phủ trình Quốc Hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 2 Quốc Hội khóa XVI; Cục CSGT đã dự kiến mô hình xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trên môi trường điện tử.

Quy trình này giúp người vi phạm hoàn toàn thực hiện trên ứng dụng điện tử do Bộ Công an cung cấp (VNeTraffic) mà không phải đi tới trụ sở CSGT nơi sinh sống hoặc nơi phát hiện vi phạm, nhất là với các vi phạm được phát hiện qua hệ thống thiết bị kĩ thuật nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát.

Theo quy trình dự kiến, khi hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, camera giám sát phát hiện vi phạm, dữ liệu sẽ được chuyển về hệ thống cơ sở dữ liệu vi phạm. Cảnh sát giao thông căn cứ dữ liệu điện tử để xác minh các thông tin liên quan như chủ xe, đăng ký xe, kiểm định và bảo hiểm.

Sau khi xác minh, Cảnh sát giao thông gửi thông báo vi phạm đến chủ xe qua ứng dụng VNeTraffic. Người nhận thông báo có hai lựa chọn.

Trường hợp đồng ý với vi phạm, chủ xe xác nhận trên ứng dụng và thực hiện nộp phạt. Sau khi hoàn tất, người vi phạm nhận biên lai điện tử; hệ thống tự động ghi nhận kết quả xử lý.

Trường hợp không đồng ý, chẳng hạn thông tin vi phạm không chính xác, chủ xe không phải là người điều khiển phương tiện hoặc chưa xác định được người lái xe, Cảnh sát giao thông sẽ tiếp nhận thông tin phản hồi, tiến hành xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện vi phạm và gửi thông tin vi phạm đến tài khoản VNeTraffic của người lái xe.

Toàn bộ quy trình này sẽ thực hiện trên hệ thống và qua ứng dụng VNeTraffic, người dân hoàn toàn chủ động trong việc tiếp nhận thông tin vi phạm, đồng ý hoặc không đồng ý với thông báo đó; hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp, đi lại, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục nộp phạt, công khai minh bạch việc xử lý vi phạm.