Anthropic bồi thường 1,5 tỷ USD vì vi phạm bản quyền sách huấn luyện AI

Công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic của Mỹ bị cáo buộc sử dụng trái phép tác phẩm của nhiều nhà văn Hàn Quốc, trong đó có Han Kang và Hwang Sok Yong, để huấn luyện chatbot Claude.

Ngày 17/10, Viện Dịch thuật Văn học Hàn Quốc (LTI Korea) cho biết đã xác định được 21 tác phẩm của các tác giả Hàn Quốc trong danh sách được bồi thường liên quan đến vụ kiện vi phạm bản quyền đối với Anthropic và thông báo cho các tác giả. Theo danh sách dàn xếp, khoảng 500.000 đầu sách thuộc diện được bồi thường, với mức khoảng 3.000 USD mỗi tác phẩm.

Các tác giả Hàn Quốc có thể nhận tiền nếu tham gia quy trình yêu cầu bồi thường. Danh sách gồm các tác phẩm như "My Brilliant Life" của Kim Ae Ran, "Please Look After Mom" của Shin Kyung Sook, "Human Acts" của Han Kang và "The Guest" của Hwang Sok Yong.

Đại diện LTI Korea cho biết cơ quan này sẽ phối hợp với các tổ chức bản quyền để hỗ trợ các biện pháp pháp lý cần thiết, nhằm bảo đảm quyền lợi và khoản bồi thường công bằng cho các tác giả.

Trong khi đó, ngày 16/10, Hiệp hội Các nhà xuất bản Hàn Quốc kêu gọi các công ty AI minh bạch về việc sử dụng tác phẩm có bản quyền và xây dựng cơ chế bồi thường thỏa đáng cho tác giả, nhà xuất bản. Hiệp hội cảnh báo việc thiếu thông tin khiến chủ sở hữu không biết tác phẩm của mình được sử dụng khi nào, theo cách thức nào và hệ thống AI nào sử dụng, qua đó hạn chế khả năng bảo vệ quyền lợi.

Anthropic trước đó đối mặt với vụ kiện tập thể tại Mỹ vì bị cáo buộc sử dụng sách tải xuống trái phép để huấn luyện các mô hình AI mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu bản quyền. Tháng 7/2026, công ty đồng ý chi 1,5 tỷ USD để dàn xếp vụ kiện.