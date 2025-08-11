VNPT rao bán cổ phần của một công ty với giá hơn 275.000 đồng/cp

CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) vừa thông báo về việc bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Bắc Miền Trung thuộc sở hữu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Theo thông báo, VNPT sẽ đấu giá toàn bộ 14.400 cổ phần, tương đương 28,8% vốn điều lệ đang sở hữu của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Bắc Miền Trung. Mức giá khởi điểm cho mỗi cổ phần là 275.255 đồng/cổ phần. Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc từ ngày 11/8/2025 đến hết 15h30 ngày 29/8/2025. Buổi đấu giá sẽ được tổ chức vào lúc 13h00 ngày 9/9/2025 tại trụ sở SHS.

Nếu chuyển nhượng thành công toàn bộ số cổ phần của VNPT tại CTCP Phát triển Viễn thông Bắc Miền Trung, VNPT sẽ nhận được dòng tiền có giá trị tối thiểu hơn 3,96 tỷ đồng tính theo giá khởi điểm.

Theo kế hoạch, ﻿dự kiến thời gian hoàn thành việc chuyển nhượng vốn trước ngày 03/12/2025.

Việc chuyển nhượng vốn của VNPT đầu tư tại CTCP Phát triển Viễn thông Bắc Miền Trung nhằm thực hiện Quyết định số 620/QĐ-TTg ngày 10/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam giai đoạn đến hết năm 2025 và Văn bản số 1944/UBQLV-CNHT ngày 28/8/2024 của Ủy Ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc thoái vốn tại 24 doanh nghiệp thuộc danh mục thoái vốn đã được phê duyệt theo Quyết định số 620/QĐ-TTg.

CTCP Phát triển Viễn thông Bắc Miền Trung hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình thủy lợi; các công trình bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin (Xây lắp mạng cáp ngoại vi, xây lắp các thiết bị bưu chính viễn thông) và phụ trợ (cáp quang, vi ba, các hệ thống chuyên mạch, hệ thống dây dẫn công suất, hệ thống điện AC, DC, xây dựng vỏ trạm; xây dựng các cột ăng ten, xây dựng đường dây và trạm điện trung và hạ thế).

Công ty thành lập năm 1998 với tên gọi ban đầu là Công ty Xây lắp Bưu điện thuộc Bưu điện tỉnh Quảng Trị. Hiện nay, vốn điều lệ của công ty là 5 tỷ đồng, tương đương 50.000 cổ phiếu đang lưu hành với mệnh giá 100.000 đồng/cổ phiếu. Tổng tài sản tại ngày 31/12/2024 gần 13,6 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 7,3 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2024, ngoài VNPT là cổ đông lớn nắm giữ 28,8% vốn, cơ cấu cổ đông của CTCP Phát triển Viễn thông Bắc Miền Trung còn có 66 cổ đông cá nhân trong nước nắm giữ 71,2% vốn.

Năm 2024, công ty đạt doanh thu thuần 16,15 tỷ đồng, tăng 41,73% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng mạnh 46,76%, đạt 612,4 triệu đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 12.248 đồng.