Vợ chồng Chủ tịch Khải Hoàn Land 'sang tay' hơn 13 triệu cổ phiếu KHG

Ông Nguyễn Khải Hoàn, Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land, vừa có báo cáo giao dịch mua vào gần 13,58 triệu cổ phiếu KHG nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân.



Giao dịch diễn ra từ ngày 24/10/2025 đến ngày 7/11/2025 bằng phương thức thỏa thuận. Qua đó, ông Hoàn tăng sở hữu cổ phiếu KHG từ gần 143,7 triệu cổ phiếu lên hơn 157,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 31,97% lên 34,99% vốn tại Khải Hoàn Land.

Ông Nguyễn Khải Hoàn - Chủ tịch Khải Hoàn Land

Ở chiều ngược lại, bà Trần Thị Thu Hương - vợ của Chủ tịch Nguyễn Khải Hoàn báo cáo việc bán ra lượng cổ phiếu đúng bằng số lượng ông Hoàn mua vào.

Giao dịch diễn ra cùng thời gian và cũng bằng phương thức thỏa thuận. Qua đó, bà Hương giảm sở hữu từ gần 58,1 triệu cổ phiếu KHG, tỷ lệ 12,92% vốn xuống còn 44,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 9,9%.

Trong một diễn biến khác, ngày 2/10/2025, Khải Hoàn Land đã chào bán thành công 800 trái phiếu mã KHG12501 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 80 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 2/10/2030.

Theo thống kế trên HNX, đây là lô trái phiếu đầu tiên được Khải Hoàn Land phát hành trong năm 2025 tính đến thời điểm hiện tại.

Khải Hoàn Land được thành lập vào tháng 7/2009, là một công ty thành viên thuộc Tập đoàn Khải Hoàn – tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành, hoạt động trên các lĩnh vực chính gồm bất động sản (Khải Hoàn Land), giáo dục (Khải Hoàn Edu), công nghệ (Khải Hoàn Tech), y tế (Khải Hoàn Medic), nông nghiệp (Khải Hoàn Agr) và giải trí (Khải Hoàn Entertainment).

Người đứng đầu Khải Hoàn Land là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khải Hoàn, sinh năm 1975. Trong gia đình ông Hoàn còn có ông Nguyễn Thế Khoa và bà Nguyễn Thị Lệ Thủy (anh trai và chị gái của Chủ tịch KHG), mỗi người đang sở hữu 4,44 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,99%).