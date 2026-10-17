Vợ chồng NSND mua nhà bị lừa: "Người lãnh đạo công an ấy đã giúp chúng tôi"

Mới đây, NSND Thanh Điền đã về thăm lại căn nhà vợ chồng ông từng mua và sống cách đây 40 năm.

Thanh Kim Huệ trong nhà

Ông tâm sự: "Căn nhà này chúng tôi ở trong 10 năm mới chuyển đi. Đây là căn nhà lớn đầu tiên mà tôi với Thanh Kim Huệ mua để ổn định gia đình, trước đó thì đều ở nhà nhỏ. Mua về rồi chúng tôi cũng phải sửa lại, lắp thêm cổng.

Đối diện nhà là chùa Phước Hòa và sân chơi chung. Anh em trong xóm chúng tôi hay ra sân chơi cầu lông nhưng bây giờ họ đi Mỹ hết rồi, không biết bao giờ mới trở lại đây.

Căn nhà này cũng là nơi bé Loan (con gái đã mất của Thanh Điền và Thanh Kim Huệ) chào đời. Hồng Loan là con gái thứ hai của tôi còn con trai đầu lòng thì sinh ở nhà trước.

Nơi đây chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của tôi và Thanh Kim Huệ. Lúc đó, vợ chồng tôi phải đi hát cật lực, tiết kiệm hết sức, tích cóp từng đồng một mới có được số tiền để mua nhà, mừng dữ lắm.

Nhưng chúng tôi hơi khờ dại nên bị lừa. Chúng tôi đi mua nhà chỉ có mỗi giấy viết tay với chủ cũ, chẳng có giấy tờ gì khác. Vợ chồng tôi chồng tiền hết cho người ta rồi mà người ta không chịu rời đi, cứ ở lì trong nhà. Chúng tôi không biết phải làm sao vì chỉ là giấy viết tay nên người ta lật được. Rồi còn có người khác định nhảy vào ở.

Nhưng may mắn sao vợ chồng tôi là nghệ sĩ nên được nhiều người thương. Một lãnh đạo công an lớn tuổi nhất ở khu này thấy thế mới đứng ra giải quyết. Chú bảo: "Không được như thế! Người ta là nghệ sĩ, không thể lừa gạt người ta như thế được, phải đi ra ngoài ngay để cho người ta vào nhà ở".

Thế là chúng tôi giữ được căn nhà này. Người lãnh đạo công an ấy đã giúp chúng tôi.

Căn nhà này đâu phải chúng tôi có đủ tiền mua hết, phải đi vay mượn khắp nơi mới đủ tiền. Đời nghệ sĩ nó gian nan vậy đó. Nhưng phải quyết tâm. Một khi đã quyết tâm thì kiểu gì cũng làm được.

Dọn vào nhà xong, mỗi sáng tôi đi đánh cầu ở cái sân chơi trước nhà rồi đi uống cà phê ở một quán cà phê quen thuộc. Tôi quen được mấy anh bạn".