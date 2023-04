Vợ chồng ông Obama kiếm tiền bằng cách nào sau khi rời Nhà Trắng?

Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Mỹ, Barack và Michelle Obama, giữ nếp sống bận rộn sau khi rời Nhà Trắng. Ảnh: Getty Images.

Dù không còn giữ cương vị Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Mỹ nữa, Barack và Michelle Obama luôn là cặp vợ chồng bận rộn. Điều đó thể hiện rõ qua thu nhập của họ.

Ông Obama nhận lương hưu 6 con số, được mời diễn thuyết trước công chúng và ra mắt những cuốn sách bán chạy thuộc hàng top. Theo AP , cuốn hồi ký mới nhất của ông A Promised Land (Một miền đất hứa) bán được gần 890.000 bản trong vòng 24 giờ sau khi phát hành.

Từ việc phát biểu tại các sự kiện trên khắp thế giới đến viết hồi ký và ký hợp đồng sản xuất lớn với Netflix, cuộc sống của gia đình Obama sau khi rời chính trường viên mãn và đủ đầy.

Cách gia đình Obama kiếm tiền

Theo Forbes , từ thời điểm Barack gia nhập Thượng viện Mỹ năm 2005 đến năm 2016, gia đình Obama đã kiếm được tổng cộng 20,5 triệu USD từ tiền lương chính phủ, tiền bản quyền sách, các khoản đầu tư và thu nhập của Michelle từ công việc tại Bệnh viện Đại học Chicago trước khi trở thành Đệ nhất phu nhân. Kể từ đó, con số này đã tăng lên ít nhất 70 triệu USD Mỹ.

Ông Obama nhận được mức lương sáu con số với tư cách là Tổng thống Mỹ, kiếm được 400.000 USD/năm trong 2 nhiệm kỳ tại Nhà Trắng (8 năm). Hiện tại, ông vẫn có khoản trợ cấp hàng năm khoảng 200.000 USD.

Theo Forbes , giai đoạn 2005-2016, ông Obama kiếm được 15,6 triệu USD tiền ứng trước và tiền bản quyền từ các cuốn sách The Audacity of Hope và Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters , cùng với đó là tiền bản quyền của Dreams From My Father .

Năm 2017, ông và vợ ký hợp đồng trị giá ít nhất 60 triệu USD để mỗi người viết hồi ký của riêng mình.

Tháng 11/2018, bà Obama ra mắt cuốn hồi ký đầu tiên, Becoming . Nó nhanh chóng trở thành cuốn sách bán chạy số 1 của năm đó. Tính đến tháng 7/2022, Becoming bán được hơn 17 triệu bản trên toàn thế giới. The Guardian cho biết trong ngày đầu tiên lên kệ ở Bắc Mỹ, sách đạt doanh số ấn tượng, 9 bản mỗi giây. Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng bán 25 mặt hàng khác nhau liên quan đến cuốn sách, bao gồm cốc có giá 20 USD và nến có giá 35 USD.

Cuốn sách thứ hai của Michelle cũng đắt hàng không kém. The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times được xuất bản vào tháng 11/2022 và chiếm vị trí hàng đầu trong danh sách sách bán chạy nhất của USA Today trong tuần đầu tiên ra mắt.

Phần lớn khối tài sản khổng lồ của ông bà Obama đến từ việc bán sách. Ảnh: IG.

Vợ chồng Obama kiếm tiền chủ yếu nhờ bán sách, nhưng đó không phải nguồn thu duy nhất của họ từ lĩnh vực truyền thông. New York Post cho hay năm 2018, họ ký hợp đồng sản xuất với Netflix, ước tính trị giá 50 triệu USD, để tạo ra bộ phim tài liệu Becoming , kèm theo cuốn hồi ký của Michelle.

Ngoài ra, ông Obama cũng được trả tới 400.000 USD cho mỗi sự kiện diễn thuyết trước công chúng. Theo New York Post, ông được cho là nhận về 1,2 triệu USD cho ba cuộc nói chuyện với các công ty Phố Wall vào năm 2017.

Bà Obama cũng được cho là kiếm được 225.000 USD cho mỗi lần xuất hiện. Giá vé để tham dự buổi nói chuyện trong tour quảng bá sách năm 2018 tại Trung tâm Barclays ở Brooklyn (New York, Mỹ) dao động từ 307 USD-4.070 USD.

Bà Obama cũng ký hợp đồng với Spotify để trình làng chương trình The Michelle Obama Podcast vào tháng 7 năm 2020. Bà mẹ 2 con sắp ra mắt Michelle Obama: The Light Podcast .

Đại học Mỹ ước tính vợ chồng Obama có thể kiếm được tới 242,5 triệu USD trong cuộc đời sau khi rời Nhà Trắng.

Vợ chồng Obama được mời đi diễn thuyết khắp nơi sau khi rời chính trường. Ảnh: Getty Images.

Cách gia đình Obama tiêu tiền

Ở cương vị là những nhân vật lớn của thế giới, Barack và Michelle Obama có tầm nhìn xa. Đầu tư cho giáo dục là một trong những lựa chọn hàng đầu.

Năm 2007, ông Obama mua các kế hoạch phát triển theo độ tuổi của Bright Directions, mỗi kế hoạch trị giá 50.000-100.000 USD, để chi trả cho việc học đại học của Malia và Sasha. Malia bắt đầu học tại Harvard vào mùa thu năm 2017, trong khi Sasha theo học tại Đại học Michigan vào mùa thu năm 2019 nhưng chuyển đến Đại học Nam California vào năm 2022.

Tiếp đến là bất động sản. Họ cần một nơi ở mới sau khi rời Nhà Trắng, vì vậy họ mua biệt thự rộng gần 762 m2 ở Washington với giá 8,1 triệu USD, theo The Washington Post . Thời điểm đó, tổ ấm mới của gia đình Obama là ngôi nhà đắt thứ hai trong khu phố Kalorama. Ngôi nhà đắt tiền hơn thuộc về Jeff Bezos, một bảo tàng dệt may được cải tạo thành dinh thự.

Ngoài nơi cư trú ở thủ đô Mỹ, gia đình Obamas còn sở hữu ngôi nhà khác ở khu phố Hyde Park của Chicago, có giá 1,65 triệu USD vào năm 2005. Hiện tại, nó được định giá khoảng 2,5 triệu USD.

Năm 2019, gia đình Obama được cho là mua một ngôi nhà ở Martha's Vineyard (đảo ở tiểu bang Massachusetts, Mỹ) với giá 11,75 triệu USD. Theo báo cáo từ Vineyard Gazette , ngôi nhà rộng 640 m2.

Vợ chồng Obama cũng dành thời gian cho các chuyến đi nghỉ dưỡng sang chảnh. Theo Time, chuyến đi đầu tiên của họ sau khi hết nhiệm kỳ là đến đảo Necker (Anh). Tại đây, ông Obama được nhìn thấy lướt ván diều cùng tỷ phú Anh Richard Branson.

Họ cũng đến thăm đảo Tetiaroa ở Polynesia thuộc Pháp và đặt phòng tại khu nghỉ dưỡng sang trọng tên là The Brando. Một đêm trong biệt thự có thể có giá 3.500-4.500 USD.

Họ còn được phát hiện trên du thuyền của tỷ phú Mỹ David Geffen với những người nổi tiếng như Oprah Winfrey, Tom Hanks và Bruce Springsteen.

Ngoài ra, vợ chồng Obama cùng hai con gái Sasha và Malia từng đi bè tại làng Bongkasa ở Badung trên đảo Bali, Indonesia, vào năm 2017.

Không rõ gia đình Obama chi bao nhiêu tiền để đi nghỉ bởi Cơ quan Dịch vụ Công Mỹ được yêu cầu cung cấp cho cựu tổng thống đủ tiền để trang trải phí đi lại và công tác.

Ông bà Obama không quên dành thời gian tận hưởng các chuyến nghỉ dưỡng. Ảnh: IG.

Một khoản chi khác không thể thiếu là trang phục. Bà Obama mặc cả quần áo hàng hiệu đắt tiền và hàng hiệu bình dân. Bà từng xuất hiện trong trang phục Naeem Khan và váy Versace trị giá ước tính 12.000 USD cho các sự kiện đặc biệt với tư cách là đệ nhất phu nhân. Bên cạnh đó, bà thường được bắt gặp trong các thương hiệu giá cả phải chăng như J. Crew, Target và Converse.

Năm 2017, chánh văn phòng của cựu tổng thống nói với tạp chí People bà Obama chọn mua túi đựng đồ ăn trưa thay vì đi ăn ngoài – và bà là khách quen của công ty thể dục SoulCycle, học phí 36 USD/lớp hoặc 900 USD cho 30 lớp.

Forbes đưa tin giai đoạn 2009 - 2015, vợ chồng Obama quyên góp 1,1 triệu USD cho hoạt động từ thiện. Hơn một nửa số tiền quyên góp được chuyển đến các tổ chức vì trẻ em. Họ cũng ủng hộ cho các tổ chức từ thiện tập trung vào các hoạt động của người Mỹ gốc Phi, cựu chiến binh, cứu trợ thiên tai, vô gia cư, nhà ở và sức khỏe.

Ông Obama quyên góp tất cả lợi nhuận sau thuế từ cuốn sách thiếu nhi Of Thee I Sing để cấp học bổng cho con cái của các thương binh và liệt sĩ. Tổng số tiền quyên góp là 392.000 USD từ năm 2009 đến năm 2015.

Trong năm cầm quyền cuối cùng của Barack (2015), gia đình Obama dành khoảng 15% thu nhập cho hoạt động từ thiện. Theo Time , họ quyên góp hơn 64.000 USD cho 34 tổ chức từ thiện.

Những khoản đóng góp trên chưa bao gồm số tiền thưởng 1,4 triệu USD mà ông Obama có khi nhận được giải Nobel Hòa bình vào năm 2009. Ông quyên góp tất cả số tiền đó cho nhiều tổ chức từ thiện.

Số tiền cặp vợ chồng nổi tiếng dành cho từ thiện không hề nhỏ. Ảnh: IG.

Theo SCMP