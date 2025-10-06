Vợ chồng Phạm Hương lộ dấu hiệu lạ?

Thời gian gần đây, cư dân mạng tinh ý nhận ra Hoa hậu Phạm Hương có những thay đổi đáng chú ý trong cách chia sẻ cuộc sống cá nhân. Nếu như trước kia, dù luôn giữ kín dung mạo chồng doanh nhân, cô vẫn thường xuyên hé lộ những khoảnh khắc hạnh phúc từ bữa cơm nhà do ông xã đích thân nấu, món quà sang trọng nhân dịp đặc biệt, đến những lời cảm ơn đầy yêu thương gửi người bạn đời. Thế nhưng dạo gần đây, tất cả những chi tiết ấy đều biến mất một cách bất thường.

Như mới đây nhất, Phạm Hương đăng loạt ảnh đón tuổi mới. Thế nhưng, năm nay bên cạnh cô chỉ có 2 con trai, ông xã hoàn toàn không xuất hiện hay có động thái nào liên quan. Hoa hậu Phạm Hương gửi lời cảm ơn vì được bạn bè, những người hâm mộ chúc mừng tuổi mới nhưng không nhắc đến chồng.

Trước đó, chồng Phạm Hương cũng không xuất hiện trong loạt ảnh cô đăng tải mừng sinh nhật con trau. Việc Phạm Hương đã "im hơi lặng tiếng" trước nghi vấn hôn nhân trục trặc suốt thời gian dài khiến netizen càng có thêm cơ sở cho rằng cuộc sống của cô đang có vấn đề. Tính đến hiện tại, lần gần nhất chồng Phạm Hương xuất hiện cùng vợ là gần 2 năm trước.

Phạm Hương đón sinh nhật bên 2 nhóc tỳ ở Mỹ

Phạm Hương gửi lời cảm ơn vì được chúc mừng chứ không nhắc hay cập nhật thông tin gì liên quan đến chồng

Những năm trước đó, Phạm Hương thường khoe nhận được quà đắt đỏ, hay đi tận hưởng thời gian hạnh phúc cùng chồng trong dịp sinh nhật

Phạm Hương từng khiến nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống viên mãn tại Mỹ. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, cô gần như rút khỏi showbiz, sang Mỹ định cư cùng chồng doanh nhân và tập trung làm mẹ, làm vợ. Người đẹp gốc Hải Phòng từng chia sẻ, chồng chính là "điểm tựa tinh thần", luôn ở bên động viên, hỗ trợ cô trong mọi quyết định. Cuộc sống của Phạm Hương nơi xứ cờ hoa được bao phủ bởi hình ảnh bình yên, sang trọng với những chuyến du lịch, biệt thự đẹp như mơ và hai cậu con trai ngoan ngoãn, kháu khỉnh.

Phạm Hương cho biết chồng chính là doanh nhân Bobby Trần. Bài báo về Phạm Hương cung cấp thông tin: "Chồng của Phạm Hương là Bobby Trần, cô gọi chồng là 'người ủng hộ lớn nhất', cả hai đã có 2 con và 2 bé đều đang đi học. Phạm Hương đã tận dụng thời gian rảnh để theo đuổi đam mê với hoa". Bobby Trần cũng chính là người đàn ông bị bắt gặp cùng Phạm Hương đưa con tải đầu lòng đi công viên trước đó ít năm.

Đã lâu lắm Phạm Hương không còn cập nhật về hôn nhân trên MXH

Cho đến thời gian gần đây, nàng hậu bị soi không còn đeo nhẫn cưới, ít chia sẻ khoảnh khắc gia đình, và gần như "mất hút" bóng dáng ông xã khiến người hâm mộ đặt nhiều dấu hỏi. Dẫu vậy, Phạm Hương vẫn giữ thái độ kín tiếng, không lên tiếng phủ nhận hay khẳng định bất kỳ tin đồn nào. Thay vào đó, cô dành trọn sự chú ý cho hai con và công việc kinh doanh tại Mỹ.

Về lý do vẫn quyết giữ kín mặt ông xã mỗi khi đăng ảnh lên mạng xã hội, Phạm Hương chia sẻ: "Vì anh ấy không phải là người của showbiz. Anh ấy chỉ đơn giản là người bình thường thôi. Cuộc sống, công việc của họ sẽ không thoải mái. Tôi chỉ muốn họ có một cuộc sống bình dị, một gia đình bình thường. Bản thân tôi cũng chấp nhận là người bình thường, nhường lại hào quang để các bạn, các em khác có thể tỏa sáng".